營所稅進補 2025年1至10月稅收達成率86.5％

近日三重發生一件爭產糾紛衍生的凶殺案，一位60多歲的男子長期與太太照顧年邁母親，但長年居住美國的姊姊近日返台後，將母親約1000萬元資產設立信託，受益人登記為她自己與另外一位妹妹，但未包含這位男子。 男子得知後，前往與姊姊求證該筆信託是「自益」還是「他益」，過程中情緒激動，返家取菜刀攻擊姊姊和妹妹，最後導致姊姊身亡，妹妹受傷，連男子的妻子也因為試圖阻止先生而受傷（新聞詳留言）。

2025-11-11 13:40