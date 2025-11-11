營所稅進補 2025年1至10月稅收達成率86.5％
財政部11日公布10月實徵淨額4,174億元、年增19.3％，累計1至10月實徵淨額3兆2,884億元，累計1至10月實徵淨額占累計分配預算數97.8％，占全年預算數86.5％。
參考主要稅目，與上年同月比較，以營利事業所得稅增加600億元及證券交易稅增加89億元較多。
計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以土地增值稅減少178億元、貨物稅減少143億元、營業稅減少138億元、證券交易稅減少134億元較多，但綜合所得稅及營利事業所得稅各增加402億元、174億元。
營利事業所得稅10月實徵淨額3,012億元，年增24.9％，主因多數暫繳稅款遞延至本月入帳。累計1至10月實徵淨額1兆1,186億元，較上年同期增加1.6％，主因結算申報自繳稅款及暫繳稅款俱增，但申請延分期稅款亦增，抵銷部分增幅。
綜合所得稅10月實徵淨額494億元，年增5.8％，累計1至10月實徵淨額7,983億元，年增5.3%，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。
營業稅10月因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅實徵淨額較上年同月減少30億元，由-116億元降為-146億元。累計1至10月實徵淨額4,881億元，年減2.8％，主因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但內需穩定。
