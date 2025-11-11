兒子為遺產殺死姐姐...繼承權將被剝奪！律師：沒有一筆財產該賠上人生

近日三重發生一件爭產糾紛衍生的凶殺案，一位60多歲的男子長期與太太照顧年邁母親，但長年居住美國的姊姊近日返台後，將母親約1000萬元資產設立信託，受益人登記為她自己與另外一位妹妹，但未包含這位男子。

男子得知後，前往與姊姊求證該筆信託是「自益」還是「他益」，過程中情緒激動，返家取菜刀攻擊姊姊和妹妹，最後導致姊姊身亡，妹妹受傷，連男子的妻子也因為試圖阻止先生而受傷（新聞詳留言）。

這個事件，我是這樣看的：

1. 衝動 讓你喪失繼承權

繼承人如果殺害繼承人時，依法將喪失繼承權。弟弟殺害姐姐，依法將喪失繼承母親遺產的權利。（故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者）

許多兄弟姐妹對於父母財產的分配起衝突，如果太衝動喪失理智動手殺人，不但要受到刑法最嚴厲的制裁，更無法繼承父母的遺產。

2. 如果媽媽意識清楚「沒問題」 宜尊重媽媽的安排

一般說來，在銀行辦理金錢信託，銀行會確認委託人的意識是否清楚，在法律上是否有完全表達意思的能力，如果媽媽意識清楚，媽媽在生前可以處分她的財產，宜尊重母親的安排。

3. 如果媽媽意識不清 該信託成立將受到挑戰

受詐騙或脅迫所做的法律行為，可以依法主張撤銷意思表示。意識不清的人所簽的約也是無效的。

如果媽媽意識不清，可以向法院聲請監護宣告，等待法院裁定媽媽需受監護時，監護人就可以依法「撤銷」信託，或主張信託契約無效，將財產回復原狀。

4. 弄清楚信託是「自益」還是「他益」之外 更要研究信託契約受益人可否更改

信託關鍵之一是受益人，如果受益人是姊妹，似乎代表了這筆財產，男子沒有份，而這筆信託的財產也不會列入媽媽的遺產，男子也無權主張特留分。

但如果信託契約有保留更改受益人的條款時，仍然可以請「委託人」同意下更改受益人。

5. 心中如果有所不平 更要尋求法律協助

我有看到網友的留言：「這種父母很多，往往最孝順的都是最不受重視的那一個，反而最不孝順住最遠的、最不常聯絡的，往往拿到的好處卻是最多的！」

也許這位男子正是因為多年照顧母親，心理上覺得「最辛苦的應該有一份」，當得知自己在信託裡「沒有份」，情緒上產生強烈的失落與不公平感，才最終失控釀禍。

其實，我提出幾種角度，也是要提醒大家，法律是可以協助你的，雖然需要透過法院以及一連串的程序，但我相信是最『平安』的一條路了。

6. 永遠沒有一筆遺產 值得你賭上你的人生

即使真的覺得不公平，刀一出手，剩下的人生可能得在牢裡度過，就算能出獄，人生也到盡頭了，就算有再多的錢有何用？

7. 財產分配是一門功課 也是一門藝術

每個父母都可以再早一點規劃、清楚交代，才能從從容容「有智慧的妥善分配」不要等到最後階段才匆匆忙忙處理。讓每一個人得到最「適當」的遺產，是人生最美的藝術。

當情緒走在理智前面，悲劇就悄悄開始。當你相信凡事都有解決的方法，再困難也能度過。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。