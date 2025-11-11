新屋比舊屋便宜 國稅局提醒同樣適用重購退稅

財政部高雄國稅局表示，經常有民眾誤會購買自用住宅時，新屋必須要比舊屋價錢更高，才能申請房地合一重購退稅，但不管是先買後賣、後是先賣後買，國稅局強調，無論重購價額是高或低於出售價額，均可依照比率申請退還（扣抵）房地合一稅。

個人出售2016年1月1日以後取得的自住房屋、土地（須由本人或配偶、未成年子女於該出售及購買之房屋辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用的「自用住宅房地」），因申報房地合一稅所產生應納稅額，以本人或配偶名義於2年內重購自住房地者，無論重購價額高於或低於出售價額，均可按比率申請退還或扣抵房地合一稅。

舉例來說，陳先生2024年8月29日以1,500萬元出售3年前購入的自有房屋，並依規定完成房地合一稅申報且繳納稅額30萬元，之後又在2025年3月5日以1,200萬元重購自住新房地，並至原申報房地合一稅之國稅局申請重購退稅，依規定計算，陳先生可退還房地合一稅24萬元。

高雄國稅局解釋，個人出售2016年1月1日以後取得之自住房地，因申報房地合一稅產生的應納稅額，依相關規定，以納稅義務人本人或配偶名義重購自住房地，且重購與出售之自住房地完成移轉登記日或房屋使用權交易日在2年內，得依照重購價額占出售價額的比率，在重購自住房地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算5年內，申請依比率計算退還先出售後重購時已繳納之房地合一稅，或於先重購後出售，申報房地合一稅時按比率扣抵應納稅額。

高雄國稅局特別提醒，民眾若是申報房地合一稅，有符合重購退（抵）稅之情形，則無論重購價額是否高於出售價額，均可按比率申請退還或扣抵應納稅額。