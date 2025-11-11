快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

新屋比舊屋便宜 國稅局提醒同樣適用重購退稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部高雄國稅局表示，經常有民眾誤會購買自用住宅時，新屋必須要比舊屋價錢更高，才能申請房地合一重購退稅，但不管是先買後賣、後是先賣後買，國稅局強調，無論重購價額是高或低於出售價額，均可依照比率申請退還（扣抵）房地合一稅

個人出售2016年1月1日以後取得的自住房屋、土地（須由本人或配偶、未成年子女於該出售及購買之房屋辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用的「自用住宅房地」），因申報房地合一稅所產生應納稅額，以本人或配偶名義於2年內重購自住房地者，無論重購價額高於或低於出售價額，均可按比率申請退還或扣抵房地合一稅。

舉例來說，陳先生2024年8月29日以1,500萬元出售3年前購入的自有房屋，並依規定完成房地合一稅申報且繳納稅額30萬元，之後又在2025年3月5日以1,200萬元重購自住新房地，並至原申報房地合一稅之國稅局申請重購退稅，依規定計算，陳先生可退還房地合一稅24萬元。

高雄國稅局解釋，個人出售2016年1月1日以後取得之自住房地，因申報房地合一稅產生的應納稅額，依相關規定，以納稅義務人本人或配偶名義重購自住房地，且重購與出售之自住房地完成移轉登記日或房屋使用權交易日在2年內，得依照重購價額占出售價額的比率，在重購自住房地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算5年內，申請依比率計算退還先出售後重購時已繳納之房地合一稅，或於先重購後出售，申報房地合一稅時按比率扣抵應納稅額。

高雄國稅局特別提醒，民眾若是申報房地合一稅，有符合重購退（抵）稅之情形，則無論重購價額是否高於出售價額，均可按比率申請退還或扣抵應納稅額。

房地合一稅 國稅局
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賣農地 有條件免房地合一稅

重購退稅 擴及未成年子女

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

桃園新屋婦人遭捲入垃圾車底 路人目擊過程嚇壞

相關新聞

兒子為遺產殺死姐姐...繼承權將被剝奪！律師：沒有一筆財產該賠上人生

近日三重發生一件爭產糾紛衍生的凶殺案，一位60多歲的男子長期與太太照顧年邁母親，但長年居住美國的姊姊近日返台後，將母親約1000萬元資產設立信託，受益人登記為她自己與另外一位妹妹，但未包含這位男子。 男子得知後，前往與姊姊求證該筆信託是「自益」還是「他益」，過程中情緒激動，返家取菜刀攻擊姊姊和妹妹，最後導致姊姊身亡，妹妹受傷，連男子的妻子也因為試圖阻止先生而受傷（新聞詳留言）。

刪除兄弟姊妹特留分？ 律師：要有配套

父母的遺產，是否應該分給所有兄弟姐妹，近來有不少討論。

卓揆揭台美談判最近有進展 龔明鑫承諾研議助返還關稅

有關美國對等關稅政策，行政院長卓榮泰表示，最近應該會有一些進展。至於美國最高法院審理川普關稅政策，大法官幾乎都認為川普違...

立院初審企業併購法修正案 設產控公司享優稅過頭關

立法院經濟委員會昨（10）日初審完成《企業併購法》修正草案，將提供租稅優惠以鼓勵籌組產業控股公司，企業組成產控公司、符一...

勞部研議保障勞工病假權

外界關注勞工病假權益保障，勞動部昨（10）日召開會議聽取勞、資、政、學各方意見，勞動部表示，保障勞工健康權，改善勞工不敢...

賣農地 有條件免房地合一稅

財政部中區國稅局表示，民眾實際從事耕種的農地若販售給其他自然人時，可申請不課徵土增稅、免納房地合一稅，但除了取得「農業用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。