快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

企業10月底前未繳營所稅暫繳 國稅局寄發繳款書

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

營利事業未於今年10月底前繳納暫繳稅額者，財政部南區國稅局提醒，轄內未辦理114年度營利事業所得稅暫繳申報及短繳案件有2,656件，已在日前寄發暫繳稅額核定通知書及繳款書，收到後請儘速在繳納期限內繳納，以免逾期而須多繳滯納金及滯納利息。

南區國稅局表示，營利事業依規定應辦理114年度營利事業所得稅暫繳申報，而未在今年9月1日至9月30日申報期間，自行繳納114年度營利事業所得稅暫繳稅額，也沒有在同年10月31日前按日加計利息自行補繳者，國稅局會依照該營利事業113年度營利事業所得稅結算申報應納稅額之二分之一核算暫繳稅額，並針對未繳或短繳稅額依今年1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率（1.725％）加計1個月利息，一併發單通知該營利事業繳納。

南區國稅局指出，轄內未辦理114年度營利事業所得稅暫繳申報及短繳案件有2,656件，已於日前寄發暫繳稅額核定通知書及繳款書，繳納期間為11月16日至11月30日（遇例假日順延至同年12月1日），請營利事業接獲繳款書後儘速繳納。

國稅局表示，在繳納期限屆滿後3日內，除可至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納，也可以利用信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款或自動櫃員機轉帳繳納，應繳稅額在3萬元以下，還可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納。

所得稅 國稅局
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賣農地 有條件免房地合一稅

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

認列報廢損失 須備妥證明

竹市東大路地層下陷居民撤離安置 受災戶可減免房屋稅

相關新聞

刪除兄弟姊妹特留分？ 律師：要有配套

父母的遺產，是否應該分給所有兄弟姐妹，近來有不少討論。

卓揆揭台美談判最近有進展 龔明鑫承諾研議助返還關稅

有關美國對等關稅政策，行政院長卓榮泰表示，最近應該會有一些進展。至於美國最高法院審理川普關稅政策，大法官幾乎都認為川普違...

立院初審企業併購法修正案 設產控公司享優稅過頭關

立法院經濟委員會昨（10）日初審完成《企業併購法》修正草案，將提供租稅優惠以鼓勵籌組產業控股公司，企業組成產控公司、符一...

勞部研議保障勞工病假權

外界關注勞工病假權益保障，勞動部昨（10）日召開會議聽取勞、資、政、學各方意見，勞動部表示，保障勞工健康權，改善勞工不敢...

賣農地 有條件免房地合一稅

財政部中區國稅局表示，民眾實際從事耕種的農地若販售給其他自然人時，可申請不課徵土增稅、免納房地合一稅，但除了取得「農業用...

重購退稅 擴及未成年子女

財政部南區國稅局表示，財政部日前已放寬規定，未成年子女出售適用舊制課稅自住房屋，該子女若在完成移轉登記日起兩年內重購自用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。