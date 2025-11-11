刪除兄弟姊妹特留分？ 律師：要有配套

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對《民法》手足特留分是否刪除，如何調整等問題，法界近來又再起討論。（中央社示意圖）
父母的遺產，是否應該分給所有兄弟姐妹，近來有不少討論。藍委吳宗憲、台灣遺囑協會理事長劉韋德等人認為應該刪除兄弟姊妹的「特留分」，讓法律不再優先保障疏離血緣；但也有法界人士認為，特留分分配給子女、配偶、父母及兄弟姊妹、祖父母的比例不高，不影響遺囑人處分大部分財產，應該保留。

對此，律師蘇家宏受訪時強調，若要刪除特留分，最好要有配套措施，例如加強理財教育與法律普及，但目前社會還沒有一定共識，因此需要更多討論、溝通。

有遺囑應尊重意願

國民黨立委吳宗憲、黃建賓與張智倫7日曾開記者會指出，我國社會已轉為核心家庭為主，成年手足多半各自生活；然而現行《民法》仍強制預留特留分給兄弟姊妹，等於「保底」，使多年沒聯絡的（含同父異母、同母異父）半血緣手足也可介入分配財產，本該溫情的安排，變成家人撕裂對打的戰場。

台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，協會長年服務案例中，約有4成受到「兄弟姊妹特留分」困擾，因此希望修正《民法》第1223條規定，刪除兄弟姊妹特留分、保留其第三順位繼承地位；回到「有遺囑從遺囑、無遺囑依順位」的基本秩序。他也舉例說，國際多數國家即使設特留分，也僅限配偶與直系親屬，韓國也已宣告手足特留分違憲，值得我國參考。

不影響處分多數財產？

但前檢察官、律師陳彥价說，特留分制度由來已久，也是繼承人最低限度保障，避免遺囑人在特定時間點偏好特定繼承人，造成繼承人間家庭衝突；特留分設計是基於血緣關係，特留分對子女、配偶、父母及兄弟姊妹、祖父母的比例也不高，不影響遺囑人處分大部分財產，應該保留。

律師張淵森也認為，《民法》把繼承權、扶養義務及特留分分開規定，可能會發生無扶養義務人卻有繼承權且有特留分保障，造成遺囑在具體個案中不公平的狀況。如要貫徹財產處分自由，欲刪除兄弟姊妹特留分，應該不用保留其他身分繼承人特留分。

誰該特留分爭議多

對此，恩典法律事務所律師蘇家宏受訪時表示，「特留分」是否刪除需要有整體性考量，例如有頂客族與兄弟姊妹關係不佳，或是「粉紅收屍隊」（女性或男性接近有錢的長輩，目的是覬覦對方的財產）的狀況，故意詐騙單身老人，但如果無法證明兩者婚姻有問題或是感情不好，基本上就容易因「特留分」出現爭執。

「如果要刪除特留分，要有配套規定！」蘇家宏強調，如今社會不是以前的狀況，雖然要尊重遺囑自由，但是否要完全剝奪特留分、如何調整還要討論，例如若要取消特留分，就要加強對民眾財產規劃的提醒與教育，另外，若是遇到父母贈與的問題，也要討論補強規定。

【更多精采內容，詳見

遺囑 繼承人 兄弟
