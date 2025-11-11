卓揆揭台美談判最近有進展 龔明鑫承諾研議助返還關稅

有關美國對等關稅政策，行政院長卓榮泰表示，最近應該會有一些進展。至於美國最高法院審理川普關稅政策，大法官幾乎都認為川普違憲，這段時間台灣被課以20%+N關稅，是否能要回來，經濟部長龔明鑫說，等美方判決結果出爐後，兩周內提出相關報告。

卓榮泰11日率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。

立委賴士葆質詢時提及，美國關稅談判，賴清德總統10月22日說會有好的進展，至今快要一個月了，希望最終不要20%+N，談判何時可以搞定？

卓榮泰答詢時回應，雖然他沒有到美國，但政府代表都有實際參與整個作業，現在已經到了最後階段，全世界也剩下台灣。台美雙方都希望盡快談妥，時間點不是單方面由我方意願決定，政府承諾會努力盡快，最近應該會有一些進展。

賴士葆表示，前經濟部長郭智輝曾說，除了關稅以外，對傳統產業而言，最重要的是匯率，郭希望新台幣匯率是31元，業者則希望34元。

龔明鑫認為，政府官員不適合談匯率，只能講說匯率要保持穩定，短期間波動不要太大。現在匯率差不多算穩定，大約30.9元。匯率是由市場在決定的，不是政府自己訂的。

賴士葆提到，美國最高法院審理總統川普的關稅政策，研判川普可能會輸，因為大法官不論黨派幾乎都認為川普違憲，要求川普必須賠償20兆美金。他詢問，這段時間以來，台灣關稅被課以20%+N，這些部分有沒有可能去要回來？

卓榮泰表示，對等關稅是美國對全世界普遍性的課稅，不單只對台灣，所以要脫離這樣熟悉的秩序，目前來看當然是困難的。假如想回到過去個位數的關稅，現在各國看起來也沒有這樣的情況。

賴士葆指出，川普如果被判違憲有三個結果：第一，不溯及既往；第二，部分溯及既往；第三，全部溯及既往。他問及，前述這三個情況都有可能發生，政府是否有做沙盤推演？

龔明鑫直言，事實上，以川普政府而言，雖然不知道美國大法官會怎麼判，但是川普還有其他工具，包括232條款，已經很多關稅項目搬到232條款了，川普還有301條款。我方還是要做好準備，提升我方競爭力比較重要。

至於已經被課徵的關稅，是否可以要回來，龔明鑫強調，美國最高法院還沒有判決，如果美國最高法院判必須返還，那就會返還這些關稅。如果返還的關稅被美國那邊的總公司收走，我政府也會協助廠商爭取應有的權益。

卓榮泰則說，政府現在掌握到，原來有些對等關稅的部分，已經移到232條款來課徵，未來要再看判決結果會不會影響這部分。另一個部分是龔明鑫所說的，依照判決結果，我方一定會爭取商業行為上有利的條件。

龔明鑫表示，美國最高法院還沒有判決之前，我方就出返還關稅的相關報告，可能影響到後續談判；等判決結果出爐後，兩周內再提出相關報告。