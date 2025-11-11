重購退稅 擴及未成年子女
財政部南區國稅局表示，財政部日前已放寬規定，未成年子女出售適用舊制課稅自住房屋，該子女若在完成移轉登記日起兩年內重購自用住宅房屋，同樣可適用重購退稅。
不動產若在2015年12月31日前取得，出售時適用舊制課稅，舊制案件也可適用重購退稅。依規定納稅人出售舊制自住房屋所繳的綜所稅，若納稅人本人或配偶自完成移轉登記日起兩年內，再以本人或配偶名義重購自住房屋，且重購價額超過原出售價額，可在重購自住房屋完成移轉登記年度，自當年度應納綜所稅中扣抵或退還。
考量綜所稅採家戶申報制，未成年子女出售舊制房屋，均應由父母合併申報綜所稅，因此財政部日前已發布解釋令，放寬未成年子女出售及重購自用住宅可適用扣抵或退還綜所稅，將重購優惠擴及未成年子女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言