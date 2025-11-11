重購退稅 擴及未成年子女

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，財政部日前已放寬規定，未成年子女出售適用舊制課稅自住房屋，該子女若在完成移轉登記日起兩年內重購自用住宅房屋，同樣可適用重購退稅。

不動產若在2015年12月31日前取得，出售時適用舊制課稅，舊制案件也可適用重購退稅。依規定納稅人出售舊制自住房屋所繳的綜所稅，若納稅人本人或配偶自完成移轉登記日起兩年內，再以本人或配偶名義重購自住房屋，且重購價額超過原出售價額，可在重購自住房屋完成移轉登記年度，自當年度應納綜所稅中扣抵或退還。

考量綜所稅採家戶申報制，未成年子女出售舊制房屋，均應由父母合併申報綜所稅，因此財政部日前已發布解釋令，放寬未成年子女出售及重購自用住宅可適用扣抵或退還綜所稅，將重購優惠擴及未成年子女。

