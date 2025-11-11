快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

勞部研議保障勞工病假權

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

外界關注勞工病假權益保障，勞動部昨（10）日召開會議聽取勞、資、政、學各方意見，勞動部表示，保障勞工健康權，改善勞工不敢請病假的企業文化，是規劃保障病假權的重要原則，將參考各界意見加速完成病假權保障法制作業。

勞動部昨日邀集全國性勞雇團體及部分中央部會與地方政府，聆聽各界對於病假權保障制度之建議。勞工團體代表說，目前確實存在依法可請病假，但公司制度或職場文化上存在請病假會導致勞工權利有不利益，例如：扣除獎金、影響考績及年終獎金等。

雇主團體表達，不反對勞工依法請病假應受保護，但日數部分，應避免過度限縮企業管理權而影響營運。

勞動部表示，昨日與會團體有超過20多位代表發言，對於勞工請病假不得扣獎金或不利處分有高度共識，對於天數則有不同建議。另團體代表建議勞動部應加強主管勞動教育，將友善請假制度列入企業ESG揭露內容，併同法制化，以落實保障勞工病假權保障。

勞動部 地方政府

延伸閱讀

鳳凰颱風下午5時30分發海上警報 勞動部籲六大提醒

勞動部舉辦病假權協商會議 勞團建議：「友善請假」列企業ESG揭露內容

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

影／病假保障權入法公聽會 台鐵工會呼籲落實病假保障

相關新聞

立院初審企業併購法修正案 設產控公司享優稅過頭關

立法院經濟委員會昨（10）日初審完成《企業併購法》修正草案，將提供租稅優惠以鼓勵籌組產業控股公司，企業組成產控公司、符一...

勞部研議保障勞工病假權

外界關注勞工病假權益保障，勞動部昨（10）日召開會議聽取勞、資、政、學各方意見，勞動部表示，保障勞工健康權，改善勞工不敢...

賣農地 有條件免房地合一稅

財政部中區國稅局表示，民眾實際從事耕種的農地若販售給其他自然人時，可申請不課徵土增稅、免納房地合一稅，但除了取得「農業用...

重購退稅 擴及未成年子女

財政部南區國稅局表示，財政部日前已放寬規定，未成年子女出售適用舊制課稅自住房屋，該子女若在完成移轉登記日起兩年內重購自用...

囤房稅2.0 成效待檢驗

立法院預算評估報告指出，推動囤房稅2.0目的，是希望增加房屋租賃及買賣市場供給措施，促進餘屋釋出，不過是否確有效果仍待檢...

銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

近期國際金價攀上高點，黃金交易熱絡。財政部北區國稅局提醒，商家銷售純金飾品記得要開立發票，且銷售純黃金、加工費規定不同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。