勞部研議保障勞工病假權

外界關注勞工病假權益保障，勞動部昨（10）日召開會議聽取勞、資、政、學各方意見，勞動部表示，保障勞工健康權，改善勞工不敢請病假的企業文化，是規劃保障病假權的重要原則，將參考各界意見加速完成病假權保障法制作業。

勞動部昨日邀集全國性勞雇團體及部分中央部會與地方政府，聆聽各界對於病假權保障制度之建議。勞工團體代表說，目前確實存在依法可請病假，但公司制度或職場文化上存在請病假會導致勞工權利有不利益，例如：扣除獎金、影響考績及年終獎金等。

雇主團體表達，不反對勞工依法請病假應受保護，但日數部分，應避免過度限縮企業管理權而影響營運。

勞動部表示，昨日與會團體有超過20多位代表發言，對於勞工請病假不得扣獎金或不利處分有高度共識，對於天數則有不同建議。另團體代表建議勞動部應加強主管勞動教育，將友善請假制度列入企業ESG揭露內容，併同法制化，以落實保障勞工病假權保障。