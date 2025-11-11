快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

賣農地 有條件免房地合一稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，民眾實際從事耕種的農地若販售給其他自然人時，可申請不課徵土增稅、免納房地合一稅，但除了取得「農業用地作農業使用證明書」，還必須具備經地方稅稽徵機關核發「不課徵土增稅證明書」，才免納房地合一稅。

國稅局表示，實務上有些農地移轉可能因沒有土地增值，而土地增值稅為0元，或因取得「農業用地作農業使用證明書」或「符合農發條例第38條之1土地作農業使用證明書」而自認農地免稅，導致未在期限內向地方稅稽徵機關申請「不課徵土地增值稅」，若遇到這些情況，仍須請地方稅稽徵機關認定要出售的農地是否符合不課徵土增稅要件。

國稅局提醒，土地增值稅繳款書上金額為0元（免稅）時，仍需申請「土地增值稅不課徵證明書」，建議在農地買賣移轉前，民眾應先向地方稅稽徵機關申請不課徵土地增值稅，以釐清適用情形，避免事後遭到補稅甚至處罰。

國稅局分享納保官協助案例，阿宏（化名）是一名農夫，但日前因欠債導致名下農地被法院拍賣，但阿宏突然收到國稅局公文，通知他逾期未申報房地合一稅，必須要補稅並罰鍰，他急忙找國稅局協助。納保官發現，從過去常交易的糧食行，以及網路街景圖都可以發現，阿宏遭拍賣的農地當時有農業使用事實，符合可申請不課土增稅要件。註銷原本核定的房地合一稅。

房地合一稅 農地 農業

延伸閱讀

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

認列報廢損失 須備妥證明

竹市東大路地層下陷居民撤離安置 受災戶可減免房屋稅

相關新聞

立院初審企業併購法修正案 設產控公司享優稅過頭關

立法院經濟委員會昨（10）日初審完成《企業併購法》修正草案，將提供租稅優惠以鼓勵籌組產業控股公司，企業組成產控公司、符一...

勞部研議保障勞工病假權

外界關注勞工病假權益保障，勞動部昨（10）日召開會議聽取勞、資、政、學各方意見，勞動部表示，保障勞工健康權，改善勞工不敢...

賣農地 有條件免房地合一稅

財政部中區國稅局表示，民眾實際從事耕種的農地若販售給其他自然人時，可申請不課徵土增稅、免納房地合一稅，但除了取得「農業用...

重購退稅 擴及未成年子女

財政部南區國稅局表示，財政部日前已放寬規定，未成年子女出售適用舊制課稅自住房屋，該子女若在完成移轉登記日起兩年內重購自用...

囤房稅2.0 成效待檢驗

立法院預算評估報告指出，推動囤房稅2.0目的，是希望增加房屋租賃及買賣市場供給措施，促進餘屋釋出，不過是否確有效果仍待檢...

銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

近期國際金價攀上高點，黃金交易熱絡。財政部北區國稅局提醒，商家銷售純金飾品記得要開立發票，且銷售純黃金、加工費規定不同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。