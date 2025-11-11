立院初審企業併購法修正案 設產控公司享優稅過頭關

立法院經濟委員會昨（10）日初審完成《企業併購法》修正草案，將提供租稅優惠以鼓勵籌組產業控股公司，企業組成產控公司、符一定條件，被收購公司股東所產生的證券交易所得，可選擇緩課最低稅負。

國發會評估，修法通過後能達到五年成立15家產業控股公司目標。

立法院經委會昨日排審企併法修正草案並完成初審，明定以企業併購法第29條股份轉換方式成立、且符一定條件，被收購公司股東所產生的證券交易所得，可選擇免計入當年度基本所得額（最低稅負）課稅，並於實際轉讓時再課徵。

企業併購法初審情形

不過罰則方面，政院版企併法草案第52條之1明訂，成立產業控股公司須依財政部規定格式向稅捐單位申報，未依限或未據實申報者，罰5至50萬元；限期責令補報而未補報者，罰10至100萬元。因昨日立委對此仍未完全達成共識，這部分決議送院會協商。

立委質詢，企併法修正是要鼓勵以大帶小、強強聯手、還是中小企業整合？國發會主委葉俊顯表示，基本上樣態沒有限制，只要達成產業愈來愈強大目標，且不限製造業。就國發會與產業公協會接觸，包括醫療器材、工具機、觀光業等都很贊成修法。

葉俊顯表示，過去十年只有九家成立產業控股公司，未來修正案通過後，能達到五年成立15家產業控股公司目標。此外，依規定，適用這項租稅措施的產業控股公司須由國發會認定，並授權國發會會同財政部就認定要件訂定相關子法。

經濟部長龔明鑫表示，對中小企業來說，併購時拿到是股份並非現金，卻要繳稅，因此缺乏併購誘因。此次修法為鼓勵企業持續擴大經營，明訂企業併購法第29條股份轉換方式成立之產控公司，被收購公司股東所產生的證券交易所得可緩課，像產創條例員工分紅也有緩課機制，等到實際轉讓時再課稅。

不過罰則方面尚未達成共識，民進黨立委賴瑞隆主張罰則應提高，給予行政機關更大裁罰空間，同黨立委邱志偉則認為，申報文件能否到位並非全操之在企業，若罰太重可能降低誘因；國民黨立委楊瓊瓔則認為可討論。因當場未能達成共識，審查會主席、民進黨立委陳亭妃裁示該條文保留送協商。