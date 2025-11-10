快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

囤房稅2.0 成效待檢驗

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院預算評估報告指出，推動囤房稅2.0目的，是希望增加房屋租賃及買賣市場供給措施，促進餘屋釋出，不過是否確有效果仍待檢驗，呼籲財政部應定時驗證房屋釋出效果。

今年5月房屋稅2.0首年開徵，仍有不少民眾來不及完成戶籍登記，影響自住稅率適用，立法院預算評估報告建議，應檢討全國三戶內自住需辦理完成戶籍登記等相關規定，更加簡政便民。

由於房屋稅2.0之房屋歸戶方式由各縣市歸戶改為全國歸戶，自住住家用房屋必須符合包括本人、配偶或直系親屬至少一人設有戶籍登記；無出租、無營業；本人、配偶及未成年子女全國限三戶以內等規定。

預算評估報告表示，新制上路後，部分措施民眾仍有所疑慮，例如本人、配偶及未成年子女需完成戶籍登記才能適用全國三戶以內的自住住宅優惠稅率，導致實際同住家人戶籍卻不同的狀況，建議應持續精進並研謀簡政便民措施。

房屋稅2.0主要是鼓勵房屋有效利用，因此對公益出租人及一般出租並申報所得達租金標準之房屋所有權人均給予房屋稅優惠，並對建商超過合理銷售期間的房屋課以較重稅率，以促其加速釋出餘屋。

房屋稅 立法院 囤房稅

