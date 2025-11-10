銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

近期國際金價攀上高點，黃金交易熱絡。財政部北區國稅局提醒，商家銷售純金飾品記得要開立發票，且銷售純黃金、加工費規定不同，應分別開立開立免稅及應稅統一發票交給消費者。

黃金是市場避險首選，近來價格飆漲，一度衝破每英兩4,000美元，帶動市場交易熱絡。

北區國稅局表示，金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金，黃金含量達99.9％以上，依營業稅法規定免徵營業稅，但這些黃金商品不屬於免開統一發票範疇，營業人銷售純金，仍應開立「免稅」統一發票。

銷售貴金屬開立發票規定

另外，金飾售價若包含「工錢」，也就是在金飾上精雕細琢的工藝技術，所收取費用，這部分工錢屬於營業稅法規定的銷售勞務範圍，則應另開立「應稅」統一發票給買受人。

至於其他貴金屬飾品，像是K金、白金、銀、 礦石、珠寶等非純黃金商品，都屬於應稅範圍，必須課徵營業稅，店家也應開立應稅發票。

舉例來說，花媽媽（化名）至銀樓購買結婚金飾套組一組共計3兩，幫女兒添嫁妝合計50萬元（其中內含工錢2萬元），銀樓應分別就純金及加工費部分開立一張免稅發票48萬元及一張應稅發票2萬元交付花媽媽。

國稅局提醒，常有銀樓業者誤以為黃金免稅而未開立免稅統一發票，同時也漏開加工費的應稅統一發票，違反營業稅法相關規定，遭國稅局補稅處罰。

此外，對民眾而言，統一發票給獎辦法並未將免稅統一發票排除給獎，因此中獎發票仍可兌獎，消費者到銀樓珠寶業者消費時，應記得索取發票，不僅可保障消費權益，也可以對獎，有機會成為千萬富翁。