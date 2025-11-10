停車場課房屋稅 兩關鍵

有民眾疑惑，明明都是停車用，為何自家透天厝一樓的停車空間要課房屋稅，而隔壁大樓的地下停車場卻不用繳？台南市稅務局說明，關鍵差別包括「設置位置」與「是否收費」，地上與地下、營業與非營業用途，稅法規定各不相同。

稅務局解釋，若是建築物的地下室僅利用原有空間停放車輛，或設置機房、抽水機等設備，且未收取停車費或出租，只是住戶共同分攤水電、清潔與維護費，屬於非營業用途，依規定可免徵房屋稅；但若有向外收費或出租停車位，就屬於營業行為，必須依「非住家非營業用」稅率課徵房屋稅。

此外，若整棟建物出租，地下停車場的車位一併提供承租人使用，且未額外收費或轉租給他人，仍屬非營業使用，也能享有免稅待遇。