醫材、動植物檢疫品、電子加熱菸 海關提醒跨境快遞三雷區

近年來跨境網購盛行，國際快遞貨量持續成長，臺北關表示，為維護國人健康、保護智慧財產權及邊境安全，海關持續加強快遞貨物查緝，提醒民眾於跨境網購或海外親友寄送快遞貨物回臺灣前，請先行確認該類貨品是否涉及輸入規定。

該關進一步說明，屬關稅法規定不得進口或管制物品、侵害智慧財產權之物品、生鮮農漁畜產品、活動植物、保育類野生動植物及其產製品等，均不得於快遞貨物專區辦理通關。常見幾類「網購易誤踩雷」品項，例如，醫用口罩、OK繃、紗布等醫療器材，植物種子、含肉製品等動植物檢疫品，及加熱菸、電子煙、仿冒品等，均屬管制品。如經查獲以虛報或夾藏方式違規輸入前述貨品，海關將予查扣，並依所涉輸入規定，函送主管機關裁處或移送刑事偵辦，請民眾特別注意避免觸法。

該關再次提醒，民眾對於購買或寄回臺灣之快遞貨物，建議先確認該貨物是否涉有輸入規定。倘有所疑問，可洽詢海關或主管機關以維護自身權益，避免違規受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康