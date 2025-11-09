快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

醫材、動植物檢疫品、電子加熱菸 海關提醒跨境快遞三雷區

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

近年來跨境網購盛行，國際快遞貨量持續成長，臺北關表示，為維護國人健康、保護智慧財產權及邊境安全，海關持續加強快遞貨物查緝，提醒民眾於跨境網購或海外親友寄送快遞貨物回臺灣前，請先行確認該類貨品是否涉及輸入規定。

該關進一步說明，屬關稅法規定不得進口或管制物品、侵害智慧財產權之物品、生鮮農漁畜產品、活動植物、保育類野生動植物及其產製品等，均不得於快遞貨物專區辦理通關。常見幾類「網購易誤踩雷」品項，例如，醫用口罩、OK繃、紗布等醫療器材，植物種子、含肉製品等動植物檢疫品，及加熱菸、電子煙、仿冒品等，均屬管制品。如經查獲以虛報或夾藏方式違規輸入前述貨品，海關將予查扣，並依所涉輸入規定，函送主管機關裁處或移送刑事偵辦，請民眾特別注意避免觸法。

該關再次提醒，民眾對於購買或寄回臺灣之快遞貨物，建議先確認該貨物是否涉有輸入規定。倘有所疑問，可洽詢海關或主管機關以維護自身權益，避免違規受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

網購 海關 智慧財產權

延伸閱讀

國門破口！航警收賄協助走私加熱菸逾9千條 桃檢起訴貪汙

勾結走私集團協助9千條加熱菸闖關 航警收賄近百萬遭起訴

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

相關新聞

稅收短徵議題浮上檯面 官員認為問題還沒有明朗化

財政部11日將公布10月稅收統計。稅收累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元，僅占全年預算數75.5％，外界相當擔心會短...

企業申請租稅救濟 照步來

公司不服稅單想申請復查，卻以負責人個人名義提出，這是不可行的。財政部台北國稅局提醒，營利事業如為公司組織，若對國稅局核定...

外送員專法 研擬四大保障

外界關注外送員專法，勞動部長洪申翰昨（6）日表示，研擬中的專法有四大保障，包括衡平外送員與平台間議約能力、保障每筆訂單最...

生前賣房未過戶 列入遺產

財政部台北國稅局提醒，被繼承人生前出售自有不動產，但死亡時尚未辦妥所有權移轉登記，此時因不動產仍在被繼承人名下，應依照死...

認列報廢損失 須備妥證明

即將邁入歲末，許多企業正盤點存貨，財政部高雄國稅局提醒，若要報廢存貨，須依規定確實毀棄，且須有毀棄過程前後照片、清運或回...

700萬戶迎減稅小確幸 物價漲幅達標 免稅額、標準扣除額等調升

700萬戶納稅人迎接減稅小確幸，據主計總處昨（6）日公布的消費者物價指數（CPI），物價累計漲幅已達4.13％，超過綜所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。