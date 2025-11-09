快訊

稅收短徵議題浮上檯面 官員認為問題還沒有明朗化

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部11日將公布10月稅收統計。路透

財政部11日將公布10月稅收統計。稅收累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元，僅占全年預算數75.5％，外界相當擔心會短徵，但財政部官員強調「還沒有明朗化」，10月營所稅暫繳申報大致入帳之後，整體稅收的變化方向才會比較明朗。

財政部上月公布9月稅收4,152億元，年減1.9％，主要稅目以營所稅、土增稅減少較多，但台股9月走勢強勁、屢創新高，帶動9月證交稅增至312億元，為歷年單月第三，年增52.6％，為連續兩個月正成長、近16年來最大增幅。

據統計，營所稅因部分暫繳稅款尚未入帳，9月實徵淨額1,753億元、年減7.5％，累計1至9月實徵淨額8,175億元、年減5％，雖結算申報自繳稅款增加，但與延分期繳納措施及前項原因互抵後呈現下滑；綜所稅9月實徵淨額456億元，年增3.2％，累計1至9月實徵淨額7,489億元，年增5.3％，因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。

證交稅9月上市上櫃股票平均每日成交值為6,006億元，較去年同期增43.4％，9月證交稅實徵淨額312億元，為2024年8月、14個月以來的新高，也是歷年單月第三高，年增52.6％，連續第二個月正成長，近16年來最大增速；累計1至9月實徵淨額1,983億元，年減10.1％。

9月房地相關稅目仍出現雙位數年減，其中土增稅年減40％最多、個人房地合一稅年減30.3％、契稅也減少18.8％。除高基期影響，央行信用管制措施持續影響房市交易續呈清淡，但看到減幅已出現收斂。

稅收累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元，占全年預算數75.5％。財政部官員解釋，目前對於稅收有利的因素包括今年股利發放年增二成，有利於綜所稅、營所稅扣繳，上市櫃公司上半年營收也是正成長，有利於營所稅暫繳，再加上台股8月以來交易動能轉強，有助於提升證交稅稅收。

另一方面，車市與房市今年買氣都不佳，所以貨物稅跟房地相關稅收是仍然呈現年減，另外為因應美國對等關稅的衝擊，財政部針對所得稅等八個稅目的延分期繳納措施都會影響今年整體的稅收表現，預估要等到10月營所稅暫繳申報大致入帳之後，整體稅收的變化方向才會比較明朗。

相關新聞

