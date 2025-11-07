綜所稅免稅額明年調升 租屋族年收不到64.4萬 免稅
物價漲幅達標，全民享減稅小確幸，明年綜所稅免稅額等額度將調升，根據試算，2027年5月報稅時，單身租屋族在2026年的年收入低於64.4萬元，就可免繳稅。
而如果是雙薪頂客族、且租屋居住，合計可扣除金額將達110.8萬元，包含夫妻兩人免稅額共20.2萬元、夫妻標扣額27.2萬元、薪資扣除額45.4萬元、租金扣除額18萬元；簡單來說，年收在110.8萬元以下的夫妻租屋族也免繳稅。
若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，根據試算，免稅額合計40.4萬元，夫妻標扣額27.2萬元，薪資扣除額45.4萬元，租金扣除額18萬元，第一名子女幼扣額15萬元，第二名子女22.5萬元，這類育兒家庭年收168.5萬元以下就能免稅。
而如果家中有長照需求，適用長照扣除額，未來立法院修法通過調升金額後，可自所得扣除額度會更多，享有更多減稅利多。
