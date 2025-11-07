700萬戶迎減稅小確幸 物價漲幅達標 免稅額、標準扣除額等調升

700萬戶納稅人迎接減稅小確幸，據主計總處昨（6）日公布的消費者物價指數（CPI），物價累計漲幅已達4.13％，超過綜所稅法定調整標準的3％，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度都將調升，2027年5月報稅適用。

《所得稅法》設有自動減稅機制，綜所稅免稅額、標扣額、薪資所得及身障特別扣除額、綜所稅課稅級距等，每遇CPI較前次調整累計漲3%以上時，就會按上漲程度調整。

綜所稅各項額度調整

「物價累計漲幅」是否達標，要看去年11月至今年10月間的CPI平均數，與前次調整時相比。 主計總處昨日已公布10月CPI，據此推算，較前次綜所稅免稅額等額度調整時（2024年）的累計漲幅達到4.13％，超過法定標準，各項額度將依此漲幅調整。

因此，2026年綜所稅免稅額將從現行9.7萬元，調升4,000元至10.1萬元；標準扣除額從13.1萬元調升5,000元至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額分別上調9,000元至22.7萬元。

綜所稅課稅級距方面也將調整，調升後，所得淨額61萬元以下適用5%、61萬元至138萬元稅率為12%、138萬元至277萬元為20%、277萬元至519萬元稅率30%、519萬元以上稅率40%。

財政部表示，在正式收到主計總處所提供數字後，會再進行精算，年底前會公告明年額度調整。

政府將減稅、減負擔列為重要政策，近來除了免稅額等額度將調升外，包括基本生活費、長照扣除額等，也都可望調升，減輕民眾負擔。