快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

認列報廢損失 須備妥證明

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

即將邁入歲末，許多企業正盤點存貨，財政部高雄國稅局提醒，若要報廢存貨，須依規定確實毀棄，且須有毀棄過程前後照片、清運或回收等證明資料，經查證屬實，才能認列報廢損失。

高雄國稅局表示，公司若發現商品或原料、物料、在製品等因過期、變質、破損而無法出售、加工製造等因素而需報廢時，在認定報廢損失時，須遵守營所稅查核準則規定，除可依會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告、檢附資料核實認定報廢損失者外，應在事實發生後30日內，檢具清單報請國稅局派員勘查監毀，或事業主管機關監毀並取具證明文件，核實認定。

舉例來說，甲公司2023年營所稅結算申報中，列報一批因過期而無法使用的電子零件報廢損失300多萬元，公司主張這批存貨已委託廢棄物處理業者銷毀，但卻無法提出會計師查核簽證報告，或當年度所得稅查核簽證報告，同時也無法檢附證明文件，因此遭國稅局剔除補稅。

國稅局呼籲，營利事業列報商品報廢損失，除應注意相關規定核實認定報廢損失外，如報廢品有出售收入，應列為其他收入或商品報廢損失之減項。

國稅局 簽證 商品

延伸閱讀

除所得稅還要再多繳一次！網怒嗆二代健保新制：一個官說句屁話就能開徵費用？

美國勞工部：H-1B、PERM申請作業 恢復正常

遭指2021年前後多次赴港 黃國昌：沒申請簽證怎去

「大公司會虛報薪水」10萬元新規 H-1B申請更易受操縱

相關新聞

CPI漲幅超標 700萬戶後年減稅

七百萬戶納稅人將迎接減稅小確幸。主計總處昨天公布最新的消費者物價指數（ＣＰＩ），物價累計漲幅已達百分之四點一三，超過綜所...

企業申請租稅救濟 照步來

公司不服稅單想申請復查，卻以負責人個人名義提出，這是不可行的。財政部台北國稅局提醒，營利事業如為公司組織，若對國稅局核定...

外送員專法 研擬四大保障

外界關注外送員專法，勞動部長洪申翰昨（6）日表示，研擬中的專法有四大保障，包括衡平外送員與平台間議約能力、保障每筆訂單最...

生前賣房未過戶 列入遺產

財政部台北國稅局提醒，被繼承人生前出售自有不動產，但死亡時尚未辦妥所有權移轉登記，此時因不動產仍在被繼承人名下，應依照死...

認列報廢損失 須備妥證明

即將邁入歲末，許多企業正盤點存貨，財政部高雄國稅局提醒，若要報廢存貨，須依規定確實毀棄，且須有毀棄過程前後照片、清運或回...

700萬戶迎減稅小確幸 物價漲幅達標 免稅額、標準扣除額等調升

700萬戶納稅人迎接減稅小確幸，據主計總處昨（6）日公布的消費者物價指數（CPI），物價累計漲幅已達4.13％，超過綜所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。