認列報廢損失 須備妥證明

即將邁入歲末，許多企業正盤點存貨，財政部高雄國稅局提醒，若要報廢存貨，須依規定確實毀棄，且須有毀棄過程前後照片、清運或回收等證明資料，經查證屬實，才能認列報廢損失。

高雄國稅局表示，公司若發現商品或原料、物料、在製品等因過期、變質、破損而無法出售、加工製造等因素而需報廢時，在認定報廢損失時，須遵守營所稅查核準則規定，除可依會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告、檢附資料核實認定報廢損失者外，應在事實發生後30日內，檢具清單報請國稅局派員勘查監毀，或事業主管機關監毀並取具證明文件，核實認定。

舉例來說，甲公司2023年營所稅結算申報中，列報一批因過期而無法使用的電子零件報廢損失300多萬元，公司主張這批存貨已委託廢棄物處理業者銷毀，但卻無法提出會計師查核簽證報告，或當年度所得稅查核簽證報告，同時也無法檢附證明文件，因此遭國稅局剔除補稅。

國稅局呼籲，營利事業列報商品報廢損失，除應注意相關規定核實認定報廢損失外，如報廢品有出售收入，應列為其他收入或商品報廢損失之減項。