快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

生前賣房未過戶 列入遺產

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局提醒，被繼承人生前出售自有不動產，但死亡時尚未辦妥所有權移轉登記，此時因不動產仍在被繼承人名下，應依照死亡時的公告土地現值或房屋評定標準價格，列入遺產總額。

台北國稅局表示，死亡時遺有財產，應課徵遺產稅，遺有債務可自遺產總額中扣除。

若遇到被繼承人生前出售不動產，但死亡時尚未過戶給買方，國稅局指出，因為此時不動產仍在被繼承人名下，仍須列入遺產總額；但同時，因未來這筆不動產還是要過戶，視為應履行債務，同步應列入未償債務自遺產總額中扣除，死亡時尚未收取價款，則視為債權，列入申報遺產稅。

遺產稅 死亡 國稅局

延伸閱讀

Nissan宣布橫濱總部大樓售出　以970億日圓轉讓予台灣汽車零組件大廠

358筆、17萬元稅費罰款不想繳 台南分署查封土地後火速繳清

欠358筆罰鍰稅金遭查封土地 台南女清繳避拍賣

財富管理論壇／富蘭克林資深副總羅尤美：私募股權利基大

相關新聞

CPI漲幅超標 700萬戶後年減稅

七百萬戶納稅人將迎接減稅小確幸。主計總處昨天公布最新的消費者物價指數（ＣＰＩ），物價累計漲幅已達百分之四點一三，超過綜所...

企業申請租稅救濟 照步來

公司不服稅單想申請復查，卻以負責人個人名義提出，這是不可行的。財政部台北國稅局提醒，營利事業如為公司組織，若對國稅局核定...

外送員專法 研擬四大保障

外界關注外送員專法，勞動部長洪申翰昨（6）日表示，研擬中的專法有四大保障，包括衡平外送員與平台間議約能力、保障每筆訂單最...

生前賣房未過戶 列入遺產

財政部台北國稅局提醒，被繼承人生前出售自有不動產，但死亡時尚未辦妥所有權移轉登記，此時因不動產仍在被繼承人名下，應依照死...

認列報廢損失 須備妥證明

即將邁入歲末，許多企業正盤點存貨，財政部高雄國稅局提醒，若要報廢存貨，須依規定確實毀棄，且須有毀棄過程前後照片、清運或回...

700萬戶迎減稅小確幸 物價漲幅達標 免稅額、標準扣除額等調升

700萬戶納稅人迎接減稅小確幸，據主計總處昨（6）日公布的消費者物價指數（CPI），物價累計漲幅已達4.13％，超過綜所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。