外送員專法 研擬四大保障

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

外界關注外送員專法勞動部長洪申翰昨（6）日表示，研擬中的專法有四大保障，包括衡平外送員與平台間議約能力、保障每筆訂單最低工資、明確終止契約事由、商業保險入法。

立法院社福衛環委員會昨日舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會，以因應外送平台產業迅速發展。洪申翰表示，勞動部正與交通部、經濟部、衛福部、數發部及金管會等部會合作。

洪申翰指出，針對外送員權益保障及外送平台管理，正研擬專法規範，後續亦將由各部會依其權責分工，政府推動外送平台產業法制化目的及定位，即在於立法保障外送員權益、消費者及合作商家之相關權益，同時兼顧外送平台產業創新發展之空間，以健全外送平台產業發展。

勞動部自2023年7月起，即建立外送工會及外送平台業者對話溝通平台，迄今已召開十次會議。洪申翰說，目前勞動部所擬專法，針對外送員權益保障主要有四大項。

首先，透過擬訂外送服務契約的「定型化契約應記載及不得記載事項」，衡平外送員與外送平台業者間之議約能力。

其次，保障外送員基本報酬，建立透明及可驗算的報酬計算方式及確保每筆訂單最低工資保障。

第三，明確外送平台業者可與外送員終止外送服務契約之事由，並應將理由通知外送員及建立獨立處理小組的申訴機制，保障外送員工作權。

第四，強化外送平台業者協助外送員投保職業災害保險之責任，並將商業保險入法，保障外送員之工作安全。

