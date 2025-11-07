企業申請租稅救濟 照步來

公司不服稅單想申請復查，卻以負責人個人名義提出，這是不可行的。財政部台北國稅局提醒，營利事業如為公司組織，若對國稅局核定稅捐金額不服，應由公司以「公司名義」提出復查申請，而不能由公司代表人以個人身分遞件，否則將因程序不合被退件或駁回。

台北國稅局提醒，納稅人收到稅單若有疑問，申請救濟要記得照步來，營利事業也應留意相關規定，以免影響行政救濟權利。

國稅局說明，依《稅捐稽徵法》規定，納稅人若對國稅局核定的稅額或處分不服，應由納稅人本人提出復查，對公司組織而言，納稅人是公司本身，而非代表人個人。

國稅局解釋，雖然公司代表人對外負責簽約、報稅、應訴等行為，但在法律上，公司是具備獨立法人地位的主體，與代表人是兩個不同的權利義務單位。換句話說，稅務爭議中的「當事人」是公司，而不是代表人個人。

時程方面，若要向國稅局申請復查，有繳款書者，應在繳納期限屆滿隔日起30日內申請；若無繳款書，則應在收到核定通知書次日起30日內申請復查。

舉例來說，甲公司在2024年5月至6月的營業稅申報中，因漏報銷售額新台幣100多萬元，遭核定補徵營業稅5萬餘元並裁罰2萬餘元，該公司收到稅單後不服，結果由代表人A君以個人名義提出復查申請。

國稅局受理後，通知應補正為「甲公司名義」，並加蓋公司及代表人印章，然而該公司逾期未補正，最終因程序不合，被以形式要件不備為由駁回申請，無法進入實質審查階段。

國稅局提醒，稅務爭議的申請程序與一般行政救濟相同，必須符合「當事人適格」原則，若申請人身分錯誤，即使案件本身有理，也可能因程序瑕疵被駁回，導致喪失爭取權益的機會，公司如對稅單內容或裁罰不服，應由公司名義遞交書面復查申請書，並確保文件上蓋有公司及代表人印章，才能符合法定程序。

國稅局提醒，依法納稅是企業的基本義務，但當認為稅務機關核定有誤時，也可善用行政救濟制度，不過應留意程序要件，以免錯失救濟機會。