快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

估700萬戶受益！明年綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額等四大額度將調升

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
主計總處公布最新消費者物價指數，較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達調整標準，也就是明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度都將調升。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
主計總處公布最新消費者物價指數，較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達調整標準，也就是明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度都將調升。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

行政院主計總處公布最新消費者物價指數（CPI），較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達調整標準，也就是明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度都將調升，2027年5月報稅適用，預估近700萬戶可享減稅優惠。

《所得稅法》針對綜所稅免稅額、標扣額、薪資所得及身障特別扣除額、綜所稅課稅級距等設有自動調整機制，每遇CPI較前次調整累計漲3%以上時，就會按上漲程度調整，財政部也會在年底前公告調整結果。

若以截至10月漲幅來看，CPI較前次調整上漲約4.13％，已達到法定3%的調整標準。依此幅度初步推算，2026年綜所稅免稅額有機會從現行9.7萬元，調升4,000元至10.1萬元；標準扣除額調升5,000元，至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額上調9,000元，至22.7萬元。

同時，綜所稅課稅級距也將連動調整，據估算，所得淨額61萬元以下適用5%、61萬元至138萬元稅率為12%、138萬元至277萬元為20%、277萬元至518萬元稅率30%、518萬元以上稅率40%。

消費者物價指數 綜所稅 免稅額

延伸閱讀

10月CPI年增率1.48% 豬肉漲幅20個月最大…主計總處：無關非洲豬瘟

10月CPI上漲1.48% 豬肉漲幅擴大達9.07%

停砍公教年金 政院：退撫基金恐提前破產 掀現職離退潮

AI引擎噴發 台經院：今年經濟成長率有望破6%

相關新聞

估700萬戶受益！明年綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額等四大額度將調升

行政院主計總處公布最新消費者物價指數（CPI），較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達調整標準，也就是明年免稅...

影／「外送平台」專法公聽會 外送員提四訴求

全國外送產業工會理事長陳昱安、新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華、台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪等團體代表...

院版外送專法快來了 勞動部研擬四大保障

立法院社福衛環委員會6日舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會。勞動...

外送專法今排公聽會 外送工會：權益應入法保障不能再拖

《外送專法》今正式排入立法院衛環委員會公聽會，外送制度改革邁入關鍵時刻。全國外送產業工會號召外送員、店家代表與跨黨派立委...

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費...

健保新制小資族恐首當其衝 拆單避稅行不通了

衛福部健保補充保費新制擬後年上路，專家研判，對螞蟻雄兵的小資族可能影響性最大，小資族部分資金可能會出現挪移。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。