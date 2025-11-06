估700萬戶受益！明年綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額等四大額度將調升

行政院主計總處公布最新消費者物價指數（CPI），較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達調整標準，也就是明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度都將調升，2027年5月報稅適用，預估近700萬戶可享減稅優惠。

《所得稅法》針對綜所稅免稅額、標扣額、薪資所得及身障特別扣除額、綜所稅課稅級距等設有自動調整機制，每遇CPI較前次調整累計漲3%以上時，就會按上漲程度調整，財政部也會在年底前公告調整結果。

若以截至10月漲幅來看，CPI較前次調整上漲約4.13％，已達到法定3%的調整標準。依此幅度初步推算，2026年綜所稅免稅額有機會從現行9.7萬元，調升4,000元至10.1萬元；標準扣除額調升5,000元，至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額上調9,000元，至22.7萬元。

同時，綜所稅課稅級距也將連動調整，據估算，所得淨額61萬元以下適用5%、61萬元至138萬元稅率為12%、138萬元至277萬元為20%、277萬元至518萬元稅率30%、518萬元以上稅率40%。