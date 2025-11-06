院版外送專法快來了 勞動部研擬四大保障

立法院社福衛環委員會6日舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會。勞動部長洪申翰表示，研擬中的專法有四大規範事項，包括平衡外送員與平台業者間的議約能力、保障每筆訂單最低工資，並將商業保險入法。

因應外送平台產業迅速發展，衡平外送平台業者與外送員、消費者及合作商家間之權利義務關係，並保障各方權益，洪申翰表示，勞動部正與交通部、經濟部、衛福部、數發部及金管會等有關部會共同合作。

洪申翰指出，針對外送員權益保障及外送平台管理有關事項，正在研擬專法予以規範，後續亦將由各部會依其權責分工，就各方權利義務予以監督及管理。

洪申翰提到，政府就推動外送平台產業法制化之目的及定位，即在於立法保障外送員權益、消費者及合作商家之相關權益，同時兼顧外送平台產業創新發展之空間，以健全外送平台產業發展。

勞動部向來關注外送員勞動權益保障議題，自2023年7月起，即建立外送工會及外送平台業者對話溝通平台，迄今已召開10次會議。

洪申翰說，透過長期參與雙方對話，對於外送員所關注之權益保障議題，包括定型化契約、報酬基本保障、停權及終止契約透明、建立申訴制度及提供商業保險等，勞動部均有相當程度瞭解。

勞動部將儘速完成相關法制作業程序，在研議專法之規範內容時，均會審慎考量納入，以確保外送員權益及符合社會期待。

洪申翰表示，有關目前勞動部所擬專法就外送員權益保障之主要規範事項，簡要說明如下：

一、透過擬訂外送服務契約之「定型化契約應記載及不得記載事項」，衡平外送員與外送平台業者間之議約能力。

二、保障外送員基本報酬，建立透明及可驗算之報酬計算方式及確保每筆訂單最低工資保障。

三、明確外送平台業者得與外送員終止外送服務契約之事由，並應將理由通知外送員及建立獨立處理小組之申訴機制，保障外送員之工作權。

四、強化外送平台業者協助外送員投保職業災害保險之責任，並將商業保險入法，保障外送員之工作安全。

洪申翰直言，本次政府部門就外送員權益保障及外送平台管理研議推動法制化，因影響外送員、消費者、合作商家及外送平台業者等各方權利義務甚鉅，社會各界均相當關心，期望透過公聽會聆聽各位委員及先進意見，作為勞動部後續推動法案之參據。