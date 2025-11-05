外送員專法延宕近10年 立委辦首場公聽會拚闖關

外送平台工作已成為新世代勞動的重要模式，外送員權益保障卻長期處於灰色地帶。立法院社福衛環委員會召委廖偉翔將於6日上午舉行立法院首場「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會。

廖偉翔5日表示，外送員專法已延宕多年，外送員、平台業者及政府對責任歸屬、保險制度及工時保障等，始終未有共識，導致外送員的薪酬制度、發生職災時權益皆無所依據，對合作商家之抽成制度亦是如此。他指出，本次公聽會為立法院正式會議，與過去其他單位自行辦理的公聽會有所不同，考量到各方意見表達的完整性。

廖偉翔說，公聽會邀集勞動部及各主管機關、全國外送產業工會、臺中市外送平台服務產業工會、桃園市外送平台從業人員職業工會（外送員代表）、台灣數位平台經濟協會（平台業者代表）、台灣連鎖加盟促進協會（平台合作商家代表）、消費者文教基金會（消費者代表）及國立陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡（學者專家代表）等關係人。

會中針對「外送員身分定位」、「薪資報酬給付」、「平台責任歸屬」、「保險及勞安保障」、「合作商家抽成比例」、「消費者食安及權益保護」、「申訴制度管道」等核心主題進行討論，期盼透過多方意見討論，凝聚立法方向與共識。

廖偉翔提及，外送員專法早在上一屆立法院就多次提出討論，歷經兩屆立委與數場公聽會，卻因政府部會間責任歸屬不明，以及外送員與平台業者間難以取得共識，始終未能順利推動。他強調，外送產業在台發展長達10年之久，外送員人數已逾15萬人，雖然過去也曾辦過公聽會，但為了讓修法更加周延，讓相關利害關係人都能充分陳述，同時避免相關權益處於灰色地帶，所以衛環委員會在10月22日第一次詢答之後，旋即於11月6日安排公聽會討論。

面對極少數人質疑僅討論卻不落實等聲音，廖偉翔表示，外送員是風雨天冒著生命危險在外奔波的勞動者，還給他們一個清楚、公平的保障制度，身為立法者責無旁貸，並承諾將在本會期全力推動專法立法。他補充，目前外送員專法已於上月22日完成第一次詢答，將盡速進行相關的討論與審議，爭取本會期完成院會三讀，讓外送員的權益不再被忽視。