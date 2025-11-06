快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

健保新制小資族恐首當其衝 拆單避稅行不通了

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

衛福部健保補充保費新制擬後年上路，專家研判，對螞蟻雄兵的小資族可能影響性最大，小資族部分資金可能會出現挪移。

不過專家指出，對台股整體市場影響有限，因有現金流需求或是追求穩定的領息族，在市場沒有替代品下，應仍會傾向持續投入。

健保補充保費新制最大變革是採「年度結算制」，不再以單筆金額判定是否繳費，也就是說，過去許多靠拆單分散利息避稅的方式將無所遁形。

投顧法人指出，對總體市場來說，補充保費不會大幅改變基本面，但可能會減少領息族的意願，壓抑部分高股息題材的投資熱度；而對長期存股族來說，高息ETF的吸引力會略減。進一步探究這波台股的驚驚漲，主要的推力源自於法人、大戶、中實戶、少年股神等，都並不是這波的主要被影響的對象，對於整體市場的影響實屬有限。

投信業者指出，對於超過門檻很多的投資人，舉凡像是高資產客戶等，可能就會傾向集中化投資；若是一般存股族、小資族，這些過去是透過拆單方式的投資人，有部分資金就可能傾向朝向布局市值型ETF、以追求資本利得為目標的不配息ETF、或是往海外ETF商品做部分的資金挪移。

不過，盤點目前台灣理財工具以及利率環境，高股息商品可提供的穩健現金流、提供相對低的波動度等特性，對於投資人來說仍有其的不可取代性。

法人提醒投資人，股市是理財工具之一，仍要回到投資目的、投資屬性來評估，並做好資產配置規劃。

