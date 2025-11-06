快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費，一年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，且扣繳上限將從1,000萬元改為5,000萬元。

依照衛福部的規劃，上述新法初定目標2027年上路，影響人數估約480萬人，預計可為健保增加100億至200億元收入。

衛福部長石崇良近日表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計超過2萬元就要收取。

健保補充保費共有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及基本薪資超過四倍的獎金。石崇良指出，目前健保補充保費採即時扣繳方式，若個人單筆利息或股利給付超過門檻就會被扣。

石崇良表示，目前的制度容易被拆單規避，假設有1,000萬存款，拆成十筆，單筆利息不超過2萬元，都不必繳補充保費。為了矯正這種漏洞，石崇良表示，自明年起將朝「年結算」方式修法，優先從利息、股利、租金開始實施。

另外，在超過薪資四倍的獎金部分，石崇良說，高薪者的4倍徵收門檻較高，常常徵不到，也須要修法，起徵點從薪資的四倍以上，改為最低基本工資2萬8,590元的四倍以上。

現行做法是，假設月薪10萬元，獎金要達到40萬元才開徵，未來修法後，若以最低薪資為例，獎金約超過11萬4,360元就要繳補充保費。衛福部預計明年啟動修法程序，最快2027年可上路。

二代健保補充保費 薪資 股利

延伸閱讀

92歲嬤「催檢」志工 石崇良：隱形超人台灣最美風景

確保春節醫療服務防急診壅塞 石崇良：最快11月與醫院院長討論這事

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

假日輕急症中心上路 石崇良端利多：明年春節醫事人員健保給付加成

相關新聞

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費...

健保新制小資族恐首當其衝 拆單避稅行不通了

衛福部健保補充保費新制擬後年上路，專家研判，對螞蟻雄兵的小資族可能影響性最大，小資族部分資金可能會出現挪移。

普發萬元 首日逾百萬人登記 未滿7歲兒童由父母或監護人代領

普發現金1萬元昨（5）日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象，截至晚間9時，已有逾...

捐贈公益團體 兩要件免稅

財政部台北國稅局表示，個人捐贈教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業的財產，受贈單位須為依法登記的財團法人組織，且符...

繼承房產 優稅須重新申請

民眾若因繼承取得父母名下房地產，別以為原本的地價稅優惠會自動延續。雲林縣稅務局提醒，土地只要發生所有權變更，就算是繼承，...

經營家庭副業 有條件適用

房屋稅、地價稅適用自住優惠稅率，都必須符合未出租、未供營業使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。