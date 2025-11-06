利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費，一年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，且扣繳上限將從1,000萬元改為5,000萬元。

依照衛福部的規劃，上述新法初定目標2027年上路，影響人數估約480萬人，預計可為健保增加100億至200億元收入。

衛福部長石崇良近日表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計超過2萬元就要收取。

健保補充保費共有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及基本薪資超過四倍的獎金。石崇良指出，目前健保補充保費採即時扣繳方式，若個人單筆利息或股利給付超過門檻就會被扣。

石崇良表示，目前的制度容易被拆單規避，假設有1,000萬存款，拆成十筆，單筆利息不超過2萬元，都不必繳補充保費。為了矯正這種漏洞，石崇良表示，自明年起將朝「年結算」方式修法，優先從利息、股利、租金開始實施。

另外，在超過薪資四倍的獎金部分，石崇良說，高薪者的4倍徵收門檻較高，常常徵不到，也須要修法，起徵點從薪資的四倍以上，改為最低基本工資2萬8,590元的四倍以上。

現行做法是，假設月薪10萬元，獎金要達到40萬元才開徵，未來修法後，若以最低薪資為例，獎金約超過11萬4,360元就要繳補充保費。衛福部預計明年啟動修法程序，最快2027年可上路。