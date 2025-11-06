經營家庭副業 有條件適用

房屋稅、地價稅適用自住優惠稅率，都必須符合未出租、未供營業使用。

不過雲林縣稅務局表示，依財政部訂定的審核標準，「個人利用自用住宅從事理髮、燙髮、美容、洋裁等家庭手工藝副業，未具備營業牌號，也未僱用人員，免辦營業登記，免徵營業稅」者，可視為無供營業用。

雲林縣稅務局表示，近日有民眾詢問，母親想在自家住宅經營家庭理髮，但又擔憂加重地價稅、房屋稅。

稅務局解釋，土地稅法對於自用住宅規定，土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦理完成戶籍登記，且無出租或供營業用的住宅用地，地價稅按千分之2計徵，較一般用地稅率千分之10優惠。

房屋稅也是一樣同樣道理，這類從事家庭副業情形，如符合已在該地辦理完成戶籍、無僱用人員等認定要件，仍可適用自用住宅用地稅率課徵地價稅與房屋稅。