快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

經營家庭副業 有條件適用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

房屋稅地價稅適用自住優惠稅率，都必須符合未出租、未供營業使用。

不過雲林縣稅務局表示，依財政部訂定的審核標準，「個人利用自用住宅從事理髮、燙髮、美容、洋裁等家庭手工藝副業，未具備營業牌號，也未僱用人員，免辦營業登記，免徵營業稅」者，可視為無供營業用。

雲林縣稅務局表示，近日有民眾詢問，母親想在自家住宅經營家庭理髮，但又擔憂加重地價稅、房屋稅。

稅務局解釋，土地稅法對於自用住宅規定，土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦理完成戶籍登記，且無出租或供營業用的住宅用地，地價稅按千分之2計徵，較一般用地稅率千分之10優惠。

房屋稅也是一樣同樣道理，這類從事家庭副業情形，如符合已在該地辦理完成戶籍、無僱用人員等認定要件，仍可適用自用住宅用地稅率課徵地價稅與房屋稅。

房屋稅 地價稅 自用住宅

延伸閱讀

父購地時每平方公尺百元、子出售算2萬現值 稅務局揭課稅關鍵點

欠繳地價稅 土地不能過戶

周五立冬「三大生肖」財運大開！游刃有餘賺大錢、小人退散連滾帶爬

三生肖11月上旬貴人運爆發 屬兔掌握投資與副業方向、屬鼠將下重大決策

相關新聞

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費...

健保新制小資族恐首當其衝 拆單避稅行不通了

衛福部健保補充保費新制擬後年上路，專家研判，對螞蟻雄兵的小資族可能影響性最大，小資族部分資金可能會出現挪移。

普發萬元 首日逾百萬人登記 未滿7歲兒童由父母或監護人代領

普發現金1萬元昨（5）日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象，截至晚間9時，已有逾...

捐贈公益團體 兩要件免稅

財政部台北國稅局表示，個人捐贈教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業的財產，受贈單位須為依法登記的財團法人組織，且符...

繼承房產 優稅須重新申請

民眾若因繼承取得父母名下房地產，別以為原本的地價稅優惠會自動延續。雲林縣稅務局提醒，土地只要發生所有權變更，就算是繼承，...

經營家庭副業 有條件適用

房屋稅、地價稅適用自住優惠稅率，都必須符合未出租、未供營業使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。