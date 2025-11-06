快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

捐贈公益團體 兩要件免稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，個人捐贈教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業的財產，受贈單位須為依法登記的財團法人組織，且符合行政院規定標準，符合這兩項要件下，這筆財產才可不計入贈與總額。

不少民眾會捐贈公益團體或寺廟，但因多屬小額捐贈，普遍來說不會超過個人年度免稅額（目前為每人每年244萬元），但台北國稅局提醒，若當年對單一宗教慈善團體的捐贈金額較大，此時就須留意該寺廟是否有辦理財團法人登記，否則可能衍生後續補徵贈與稅情形。

國稅局說明，個人捐贈公益、慈善、宗教團體，依遺贈稅法規定，受贈單位須為依法登記的財團法人，且受贈時符合行政院訂定標準，包含捐贈人配偶及三親等內親屬擔任董監事人數不超過全體董事或監事人數三分之一、並未經營與創設目的無關業務等，個人對其捐贈財產才可不計入當年度贈與總額。

國稅局

延伸閱讀

非洲豬瘟重創豬產業行政院補助相關產業 獨漏這2項底層勞力行業

電動車免牌照稅擬延長五年 鼓勵購買低汙染車輛 提升普及率

普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

民眾黨團決議 中選會委員推薦江明修、蘇子喬

相關新聞

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費...

健保新制小資族恐首當其衝 拆單避稅行不通了

衛福部健保補充保費新制擬後年上路，專家研判，對螞蟻雄兵的小資族可能影響性最大，小資族部分資金可能會出現挪移。

普發萬元 首日逾百萬人登記 未滿7歲兒童由父母或監護人代領

普發現金1萬元昨（5）日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象，截至晚間9時，已有逾...

捐贈公益團體 兩要件免稅

財政部台北國稅局表示，個人捐贈教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業的財產，受贈單位須為依法登記的財團法人組織，且符...

繼承房產 優稅須重新申請

民眾若因繼承取得父母名下房地產，別以為原本的地價稅優惠會自動延續。雲林縣稅務局提醒，土地只要發生所有權變更，就算是繼承，...

經營家庭副業 有條件適用

房屋稅、地價稅適用自住優惠稅率，都必須符合未出租、未供營業使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。