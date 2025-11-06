普發萬元 首日逾百萬人登記 未滿7歲兒童由父母或監護人代領

普發現金1萬元昨（5）日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象，截至晚間9時，已有逾104.5萬人完成登記，最快12日起發放。今日則開放尾數2、3者登記，依此類推至9日，10日起全面開放登記。

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站上線首日，已有不少民眾上網登記。昨天是分流登記首日，出現部分網頁登記代領的狀況，例如有媽媽想要幫未滿7歲小孩登記，卻發現登記失敗，原來是因為在預登記階段，未滿7歲的小孩是由父母或監護人代領，這時就要以大人的身分證字號尾數為主。

財政部表示，孩童若未滿7歲（以今日為例，即2018年11月6日以後出生），須由父母或監護人代領；若為7歲到未滿13歲（2012年11月6日至2018年11月5日）間，可由父母或監護人代領，或可以孩童帳戶領取；若為13歲以上（2012年11月6日以前出生），就可以自身帳戶領取。也就是說，只有未滿13歲孩童，可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用）。舉例來說，洪先生（化名）身分證字尾為0，洪太太身分證字尾為6，在預登記首日，洪先生可以幫未滿1歲的寶寶登記代領普發1萬。

普發1萬元預先登記自昨日起展開，為期五天，採身分證字號或居留證號尾數分流，今日開放尾數為2、3的民眾登記；明日則是尾數為4、5；8日則是尾數為6、7；9日為尾數為8、9。10日起不限身分證字號尾數，全面開放登記。

財政部提醒，民眾可自13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並從13日開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。

財政部表示，「登記入帳」已開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。