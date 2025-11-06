快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

普發萬元 首日逾百萬人登記 未滿7歲兒童由父母或監護人代領

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
普發現金1萬元5日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象。記者杜建重／攝影
普發現金1萬元5日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象。記者杜建重／攝影

普發現金1萬元昨（5）日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象，截至晚間9時，已有逾104.5萬人完成登記，最快12日起發放。今日則開放尾數2、3者登記，依此類推至9日，10日起全面開放登記。

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站上線首日，已有不少民眾上網登記。昨天是分流登記首日，出現部分網頁登記代領的狀況，例如有媽媽想要幫未滿7歲小孩登記，卻發現登記失敗，原來是因為在預登記階段，未滿7歲的小孩是由父母或監護人代領，這時就要以大人的身分證字號尾數為主。

財政部表示，孩童若未滿7歲（以今日為例，即2018年11月6日以後出生），須由父母或監護人代領；若為7歲到未滿13歲（2012年11月6日至2018年11月5日）間，可由父母或監護人代領，或可以孩童帳戶領取；若為13歲以上（2012年11月6日以前出生），就可以自身帳戶領取。也就是說，只有未滿13歲孩童，可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用）。舉例來說，洪先生（化名）身分證字尾為0，洪太太身分證字尾為6，在預登記首日，洪先生可以幫未滿1歲的寶寶登記代領普發1萬。

普發1萬元預先登記自昨日起展開，為期五天，採身分證字號或居留證號尾數分流，今日開放尾數為2、3的民眾登記；明日則是尾數為4、5；8日則是尾數為6、7；9日為尾數為8、9。10日起不限身分證字號尾數，全面開放登記。

財政部提醒，民眾可自13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並從13日開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。

財政部表示，「登記入帳」已開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

身分證 父母 普發現金

相關新聞

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費...

健保新制小資族恐首當其衝 拆單避稅行不通了

衛福部健保補充保費新制擬後年上路，專家研判，對螞蟻雄兵的小資族可能影響性最大，小資族部分資金可能會出現挪移。

繼承房產 優稅須重新申請

民眾若因繼承取得父母名下房地產，別以為原本的地價稅優惠會自動延續。雲林縣稅務局提醒，土地只要發生所有權變更，就算是繼承，...

捐贈公益團體 兩要件免稅

財政部台北國稅局表示，個人捐贈教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業的財產，受贈單位須為依法登記的財團法人組織，且符...

經營家庭副業 有條件適用

房屋稅、地價稅適用自住優惠稅率，都必須符合未出租、未供營業使用。

