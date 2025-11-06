繼承房產 優稅須重新申請

民眾若因繼承取得父母名下房地產，別以為原本的地價稅優惠會自動延續。雲林縣稅務局提醒，土地只要發生所有權變更，就算是繼承，也會恢復按一般用地稅率課稅，新繼承人必須重新申請，才能適用自用住宅用地的優惠稅率。

今年地價稅已於11月開徵，若未能來得及在9月22日前申請，將依一般稅率課徵，超過9月22日才申請優惠稅率的話，就要到明年才能適用。

稅務局表示，「繼承」也屬於土地所有權異動，地價稅優惠資格並不會自動承接，繼承人必須以自己名義向土地所在地稅捐稽徵機關提出申請，並符合相關要件，才能恢復適用自用住宅用地稅率。

依規定，符合優惠的條件包括，新所有權人或其配偶、直系親屬需在該土地上的房屋辦完戶籍登記，且該房屋必須自住使用，不得出租或營業，只有在這些條件審核通過後，才能享有千分之2的自用住宅稅率，否則將依千分之10至55不等的累進稅率課徵，一來一往差距可高達數倍。

除了要確認符合資格外，繼承人也應特別注意申請期限。稅務局指出，地價稅每年11月開徵，若要在當年度享有自用住宅用地稅率，必須在開徵40天前提出，也就是最遲要在9月22日前完成申請，若逾期，當年將依一般稅率課徵，必須等到次年才可適用優惠。

財政部提醒，地價稅繳納期間自11月1日至12月1日止，納稅人務必要準時繳納。徵收期間是今年1月1日至12月31日的地價稅，依土地稅法規定，是以8月31日地政機關土地登記簿所載所有權人為納稅義務人，並以納稅人在同縣市轄區內地價總額計徵，填發一張繳款書。