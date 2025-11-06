快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

繼承房產 優稅須重新申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾若因繼承取得父母名下房地產，別以為原本的地價稅優惠會自動延續。雲林縣稅務局提醒，土地只要發生所有權變更，就算是繼承，也會恢復按一般用地稅率課稅，新繼承人必須重新申請，才能適用自用住宅用地的優惠稅率。

今年地價稅已於11月開徵，若未能來得及在9月22日前申請，將依一般稅率課徵，超過9月22日才申請優惠稅率的話，就要到明年才能適用。

稅務局表示，「繼承」也屬於土地所有權異動，地價稅優惠資格並不會自動承接，繼承人必須以自己名義向土地所在地稅捐稽徵機關提出申請，並符合相關要件，才能恢復適用自用住宅用地稅率。

依規定，符合優惠的條件包括，新所有權人或其配偶、直系親屬需在該土地上的房屋辦完戶籍登記，且該房屋必須自住使用，不得出租或營業，只有在這些條件審核通過後，才能享有千分之2的自用住宅稅率，否則將依千分之10至55不等的累進稅率課徵，一來一往差距可高達數倍。

除了要確認符合資格外，繼承人也應特別注意申請期限。稅務局指出，地價稅每年11月開徵，若要在當年度享有自用住宅用地稅率，必須在開徵40天前提出，也就是最遲要在9月22日前完成申請，若逾期，當年將依一般稅率課徵，必須等到次年才可適用優惠。

財政部提醒，地價稅繳納期間自11月1日至12月1日止，納稅人務必要準時繳納。徵收期間是今年1月1日至12月31日的地價稅，依土地稅法規定，是以8月31日地政機關土地登記簿所載所有權人為納稅義務人，並以納稅人在同縣市轄區內地價總額計徵，填發一張繳款書。

地價稅 自用住宅 父母

延伸閱讀

台鹽綠能弊案開庭 台綠法務部主任直言風險與報酬不成比例 對台綠不公

中石化：京華廣場土地開發聯貸合約 展延一年

美國上訴法院裁定 佛州可禁止中國大陸公民購買房地產

欠稅大戶陳由豪18筆新北土地多次流標 本月11日再度拍賣

相關新聞

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費...

健保新制小資族恐首當其衝 拆單避稅行不通了

衛福部健保補充保費新制擬後年上路，專家研判，對螞蟻雄兵的小資族可能影響性最大，小資族部分資金可能會出現挪移。

普發萬元 首日逾百萬人登記 未滿7歲兒童由父母或監護人代領

普發現金1萬元昨（5）日啟動網站分流預先登記作業，身分證字號或居留證號尾數為0、1者為首日登記對象，截至晚間9時，已有逾...

捐贈公益團體 兩要件免稅

財政部台北國稅局表示，個人捐贈教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業的財產，受贈單位須為依法登記的財團法人組織，且符...

繼承房產 優稅須重新申請

民眾若因繼承取得父母名下房地產，別以為原本的地價稅優惠會自動延續。雲林縣稅務局提醒，土地只要發生所有權變更，就算是繼承，...

經營家庭副業 有條件適用

房屋稅、地價稅適用自住優惠稅率，都必須符合未出租、未供營業使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。