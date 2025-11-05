新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形，財政部長莊翠雲表示，新青安自2023年8月實施以來，已核貸超過13萬戶，也針對違規戶已追回補貼利息1億多元。

行政院長卓榮泰4日表態，明年新青安貸款專案不會以相同方式延長，將設定更周延條件與監管方式，不讓民眾誤用政策美意。多位立委也關切新青安執行的成效，包含立委黃國昌、羅明才、黃珊珊等人。

財政部長莊翠雲指出，新青安貸款專案自2023年8月開始實施以來，總共已核貸13萬6,500戶，雖然一開始有很多反映聲音，包括人頭戶與出租戶，目前新青安已追回1億多元金額，但不可否認也確實幫助許多青年朋友們購置住宅；至於現行的新青安貸款專案到明年7月31日，將就執行情況做檢討、調整，截止前會對外來說明。

立委黃國昌提醒，新青安貸款專案上路一年後，房價指數上漲12.3%，讓年輕世代留下最深刻的感受，這恐怕不是幫助他們購屋，反而是助長更多的錢流入不動產市場，房價也因此越炒越高。

立委黃珊珊則指出，有很多新青安貸款戶屬於年收入300萬以上，這些高所得族群拿了政府的補貼，已違背政府的居住正義政策，呼籲應該針對「高所得」族群這一塊把水龍頭關起來，希望財政部在年底之前就能檢討，不用等到明年。

對此，莊翠雲表示，將會請公股行庫重新盤整與檢討，年底前檢討是否要排除年收入300萬元以上貸款者。