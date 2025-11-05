普發現金登記入帳踴躍 財部：已有逾56萬人完成
普發現金登記入帳今天開跑，首日開放身分證字號或居留證號尾數為0、1的民眾進行登記。根據財政部統計，截至今天下午1時，已有56萬9723人完成登記。
今年普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。
財政部說明，為確保網站運作順暢，11月5日將開放身分證字號或居留證號尾數為0、1的民眾進行登記；11月6日開放2、3；11月7日開放4、5；11月8日開放6、7；11月9日開放8、9；11月10日至明年4月30日止不限尾數。
財政部提醒，若於資料登記過程中出現錯誤訊息，可參考普發現金登記網站資訊，其中常見的錯誤訊息包括：健保卡號或身分證統一編號未填寫、金融機構代號未勾選或未填寫，而若為特定偏鄉民眾、直接入帳對象，可至派出所登記領現，或由相關部會直接撥款。
