聽新聞
0:00 / 0:00
普發現金萬元開放網路登記 嘉市議會決議「加碼」普發市民3千元
全民普發現金萬元今天起開放網路登記，全台掀起領錢熱潮。嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再加碼普發每人3000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意，隨即通過臨時動議，要求市政府研議加碼方案，盼以「拚經濟、顧民生」為名，讓市民再領紅包。
張秀華表示，嘉義市去年稅收盈餘高達11.07億元，財政狀況相對穩健，有能力加碼發放。她指出，新竹市及鄰近的嘉義縣義竹鄉、梅山鄉鎮等地都加碼3000至5000元不等，「嘉義市財政有能力回饋市民。」
張秀華強調，在財政健全與財劃法修正後，市府明年仍將編列長者春節禮金每人1000元，以及補助薪資未滿4萬元的年輕族群，教育預算也未減，因此財務上完全有能力再挹注3000元現金給市民，「既能活絡市場，也能讓民眾感受政府溫度。」
議長陳姿妏表示，議會支持發放加碼金，並希望市府審慎評估執行方式與時程。此案通過後，市府需進一步研議財源與發放機制，若順利執行，嘉義市將成為全台首波「普發再加碼」城市。消息一出，市民紛紛在網路熱議，「嘉義也要發3千了！」「市民福音來了」，期待市府盡快拍板落實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言