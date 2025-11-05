普發現金萬元開放網路登記 嘉市議會決議「加碼」普發市民3千元

全民普發現金萬元今天起開放網路登記，全台掀起領錢熱潮。嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再加碼普發每人3000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意，隨即通過臨時動議，要求市政府研議加碼方案，盼以「拚經濟、顧民生」為名，讓市民再領紅包。

張秀華表示，嘉義市去年稅收盈餘高達11.07億元，財政狀況相對穩健，有能力加碼發放。她指出，新竹市及鄰近的嘉義縣義竹鄉、梅山鄉鎮等地都加碼3000至5000元不等，「嘉義市財政有能力回饋市民。」

張秀華強調，在財政健全與財劃法修正後，市府明年仍將編列長者春節禮金每人1000元，以及補助薪資未滿4萬元的年輕族群，教育預算也未減，因此財務上完全有能力再挹注3000元現金給市民，「既能活絡市場，也能讓民眾感受政府溫度。」