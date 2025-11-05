快訊

范姜彥豐36萬聘金、18萬投資全攤出！網紅揭粿粿婚後真相　預告今晚獨家內幕

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金萬元開放網路登記 嘉市議會決議「加碼」普發市民3千元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
普發現金登記網站今天上午開放，以身分證字號或居留證號尾數分流。並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。記者林澔一/攝影
普發現金登記網站今天上午開放，以身分證字號或居留證號尾數分流。並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。記者林澔一/攝影

全民普發現金萬元今天起開放網路登記，全台掀起領錢熱潮。嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再加碼普發每人3000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意，隨即通過臨時動議，要求市政府研議加碼方案，盼以「拚經濟、顧民生」為名，讓市民再領紅包。

張秀華表示，嘉義市去年稅收盈餘高達11.07億元，財政狀況相對穩健，有能力加碼發放。她指出，新竹市及鄰近的嘉義縣義竹鄉、梅山鄉鎮等地都加碼3000至5000元不等，「嘉義市財政有能力回饋市民。」

張秀華強調，在財政健全與財劃法修正後，市府明年仍將編列長者春節禮金每人1000元，以及補助薪資未滿4萬元的年輕族群，教育預算也未減，因此財務上完全有能力再挹注3000元現金給市民，「既能活絡市場，也能讓民眾感受政府溫度。」

議長陳姿妏表示，議會支持發放加碼金，並希望市府審慎評估執行方式與時程。此案通過後，市府需進一步研議財源與發放機制，若順利執行，嘉義市將成為全台首波「普發再加碼」城市。消息一出，市民紛紛在網路熱議，「嘉義也要發3千了！」「市民福音來了」，期待市府盡快拍板落實。

嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再加碼普發每人3,000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意。記者魯永明／攝影
嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再加碼普發每人3,000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意。記者魯永明／攝影
嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再加碼普發每人3,000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意。記者魯永明／攝影
嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再加碼普發每人3,000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意。記者魯永明／攝影

國民黨 薪資

延伸閱讀

錯亂…冬天也長芒果 嘉義市樹木園土芒果掛枝頭原因曝

國民黨嘉義縣市黨部主委留任 一攻一守為明年縣市長選戰暖身

嘉市購物節破10億創新紀錄 頭獎得主年年參加今年抱回百萬油電車

凍齡金馬影后張艾嘉回嘉義市尋根 找到出生地...現況曝

相關新聞

普發現金萬元開放網路登記 嘉市議會決議「加碼」普發市民3千元

全民普發現金萬元今天起開放網路登記，全台掀起領錢熱潮。嘉義市議會上午市長施政報告後，國民黨團書記張秀華議員提案「嘉義市再...

父購地時每平方公尺百元、子出售算2萬現值 稅務局揭課稅關鍵點

陳老先生生前購地時每平方公尺僅百元，去年過世後，土地公告現值已漲至每平方公尺2萬元。其子小陳繼承時雖免繳土地增值稅，但今...

電動車免牌照稅擬延長五年 鼓勵購買低汙染車輛 提升普及率

立法院財政委員會今（5）日將審查《使用牌照稅法》，因電動車免徵牌照稅即將屆期，財政部提出延長五年至2030年底，並在下次...

凱博觀點／BVI 股東身分恐曝光，如何反制？

英屬維京群島（BVI）即將開放第三人查詢BVI公司最終受益人，影響台商隱私與風險。

欠繳地價稅 土地不能過戶

今年地價稅已自11月1日起開徵，屏東縣稅務局提醒，民眾若有土地移轉、買賣或設定典權等登記需求，務必留意是否已繳清相關稅款...

外遇後婚姻成一地雞毛怎處理？律師嘆：法律只能處理責任、挽不回感情

近期，公眾人物粿粿與范姜彥豐的婚變風波，再次將婚姻制度下情感與法律的糾葛推向檯面。當婚姻走到盡頭，留下的不只是情感裂痕，更是一連串法律難題與責任歸屬。 婚內不忠的法律代價：從背叛到侵權 范姜公開指控粿粿婚內出軌，若能證明婚姻破裂主因是對方不忠，受害方依法可主張「精神慰撫金」或「損害賠償」。值得注意的是，法院對「婚內不忠」的認定標準已相對寬鬆，除了同居、親密行為外，縱使僅有曖昧訊息、約會紀錄，也極可能被認定為侵害配偶權。若第三者明知對方已婚仍介入，亦可能面臨連帶賠償責任。 誰能請求離婚？大法官釋字確立「責任衡量原則」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。