父購地時每平方公尺百元、子出售算2萬現值 稅務局揭課稅關鍵點

陳老先生生前購地時每平方公尺僅百元，去年過世後，土地公告現值已漲至每平方公尺2萬元。其子小陳繼承時雖免繳土地增值稅，但今年出售時，稅額將以繼承當時的公告現值計算。新竹市稅務局提醒，掌握申報與登記順序，才能順利完成不動產繼承。

新竹市稅務局指出，許多民眾在辦理不動產繼承時，常對稅務規定感到疑惑，只要在繼承登記前依序完成3個步驟，就能順利完成手續。首先應先向國稅局申報遺產稅；接著憑國稅局核發的遺產稅繳清或免稅證明書，至地方稅稽徵機關查註無欠稅；最後再持相關文件到地政事務所辦理繼承登記，即可完成繼承程序。此外，土地與房屋的繼承登記免申報土地增值稅與契稅，民眾無須擔心額外稅負。

稅務局舉例，陳老先生於70年取得一筆崙子段土地，當時公告現值為每平方公尺100元，去年過世時，該筆土地公告現值已漲至每平方公尺2萬元。其子小陳在去年繼承該土地時，雖然免繳土地增值稅，但小陳於今年9月出售該筆土地，將以去年繼承時的公告現值2萬作為前次移轉現值計算土地增值稅，而非70年取得時的100元。

稅務局說明，依土地稅法及契稅條例規定，不動產所有權移轉時，原則上應申報土地增值稅及契稅。但因繼承而移轉之土地，則免徵土地增值稅；而繼承取得的房屋，並非契稅條例規定的課稅範圍，因此也免徵契稅。此外，若繼承人因繼承而分割不動產時，不論分割之結果與應繼分是否相當，或先辦理共同共有登記嗣後再辦理分割登記者，均不課徵土地增值稅與契稅。

稅務局指出，雖然繼承房屋及土地在繼承當下免徵契稅及土地增值稅，但未來有出售或移轉時，仍須課徵契稅及土地增值稅。計算土地增值稅時，將以繼承開始時的土地公告現值作為前次移轉現值，而非被繼承人最初取得土地時的公告現值。