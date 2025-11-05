欠繳地價稅 土地不能過戶
今年地價稅已自11月1日起開徵，屏東縣稅務局提醒，民眾若有土地移轉、買賣或設定典權等登記需求，務必留意是否已繳清相關稅款，依《土地稅法》規定，凡欠繳土地稅的土地，在稅款未結清前，不能辦理過戶或設定典權登記。
稅務局表示，「欠稅」不僅包含過去年度未繳稅款，也包括當年度已開徵但尚未到繳納期限的稅額。
稅務局指出，正值地價稅開徵期間，若想在此時前往地政事務所辦理土地移轉登記，應先確認是否有歷年欠稅，並一併繳清當年度地價稅，才能順利完成過戶。民眾若忽略這項規定，地政機關查核時一旦發現稅款尚未繳清，登記申請將被退件，須待稅務結清後才能重新申辦。
稅務局提醒，地價稅屬於年度固定稅款，繳納期限一般為11月1日至30日，逾期將加徵滯納金並影響後續交易或登記作業，建議民眾在辦理土地買賣前先確認稅款繳納情形。
