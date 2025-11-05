電動車免牌照稅擬延長五年 鼓勵購買低汙染車輛 提升普及率

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
立法院財政委員會5日將審查《使用牌照稅法》，因電動車免徵牌照稅即將屆期，財政部提出延長五年至2030年底，並在下次屆期時由經濟部一併檢討車輛產業及淨零排放政策。記者林海／攝影
立法院財政委員會今（5）日將審查《使用牌照稅法》，因電動車免徵牌照稅即將屆期，財政部提出延長五年至2030年底，並在下次屆期時由經濟部一併檢討車輛產業及淨零排放政策。

另有立委提案版本，方向大致相同，僅延長年限不一；也有立委建議放寬身障車輛、社福車輛免稅條件或範圍。

立法院財委會今日將審查「使用牌照稅法」，合計共29案，各立委及黨團所提修法草案，與行政院版本大致相同，主要差異在於延長年限。

財政部所提版本，主要是為達成政府2030年運具電動化階段性目標及實現2050淨零排放願景，並考量燃油車輛與電動車為相互替代產品，參考先前貨物稅條例延長五年作法，規劃延長電動車免徵牌照稅實施期限五年，至2030年12月31日。

財政部評估，延長電動車免稅措施實施期限，可減輕民眾負擔，並鼓勵民眾選擇購買低汙染車輛，提升電動車普及率，並兼顧車輛產業發展，對整體產業、社會及生活環境均具正面效益。

立委廖偉翔提案版本比財政部多一年，至2031年底，財政部認為，電動車牌照稅應比照貨物稅，同步延長五年較合適；立委徐欣瑩版本建議應限額免稅，財政部回應，政府訂下2030年電動小客車市售比30％的階段性目標，不宜限制免稅額度。

多位立委與民眾黨團提出增列免徵牌照稅範圍，例如立委廖偉翔等17人與立委鍾佳濱等16人皆建議應放寬供身障者使用之車輛應於同一戶籍親屬限制，分別建議增列最近一年有同居事實之其他親屬所有車輛、以及年滿65歲身障者的同一戶籍親屬所有；及立委牛煦庭等17人建議身障者同性婚姻配偶之同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身障者使用之車輛，免徵使用牌照稅部分。

對此，財政部認為，現行規定已兼顧照顧身障者之需求，不宜擴大免稅範圍。

民眾黨團建議供長照需求失能者使用車輛免徵牌照稅，財政部認為，擴大免稅範圍恐影響其他建設財源。

