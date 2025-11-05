凱博觀點／BVI 股東身分恐曝光，如何反制？

英屬維京群島（BVI）即將開放第三人查詢BVI公司最終受益人，影響台商隱私與風險。

2025年7月，BVI針對其最終受益人法令（BVI Business Companies and Limited Partnerships（Beneficial Ownership）Regulations 2024）發布了修正案，自2026年4月起，允許第三人（請求者）主張其對某BVI公司的最終受益人資訊有「legitimate interest」（合法權益或正當利益），而請求BVI註冊處提供該公司之最終受益人資訊（包括持股25%以上股東之姓名、生日、國籍、持股性質與比例。）

註冊處收到上述請求後，通知該BVI公司，公司可於五日內提出異議，但須述明合理理由。最終裁量權仍在BVI主管機關。

至於何謂請求人的「legitimate interest」？主要係指請求人為了反洗錢而進行的客戶盡職調查，例如金融機構、律師會計師進行法定盡職調查，或有關執法或監管調查的單位進行調查。

而公司若收到上述通知，可以主張哪些合理理由並提出異議？例如可以主張：申請人與公司或最終受益人沒有任何合法的商業往來，也無合理理由進行反洗錢查詢。或主張：最終受益人身處高風險司法管轄區，若公開身分可能導致綁架、勒索或政治迫害。或主張是競爭對手或私人糾紛人士反覆提出查詢等等。同時也需要提供相關佐證資料。

隨著BVI將於2026年開放第三人以「legitimate interest」為由查詢公司最終受益人，台商的股東資訊透明度與隱私風險將大幅提升。雖然公司仍可在接獲通知後提出異議，但最終裁量權仍在BVI主管機關。企業應提前檢視股權架構，蒐集可被接受的異議理由與佐證資料，並與專業稅務專家合作，建立應對方案。這不僅是合規問題，更是保護股東安全與企業競爭力的必要準備。建議企業諮詢稅務專業機構，以降低潛在風險。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師）