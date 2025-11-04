外遇後婚姻成一地雞毛怎處理？律師嘆：法律只能處理責任、挽不回感情

近期，公眾人物粿粿與范姜彥豐的婚變風波，再次將婚姻制度下情感與法律的糾葛推向檯面。當婚姻走到盡頭，留下的不只是情感裂痕，更是一連串法律難題與責任歸屬。

婚內不忠的法律代價：從背叛到侵權

范姜公開指控粿粿婚內出軌，若能證明婚姻破裂主因是對方不忠，受害方依法可主張「精神慰撫金」或「損害賠償」。

值得注意的是，法院對「婚內不忠」的認定標準已相對寬鬆，除了同居、親密行為外，縱使僅有曖昧訊息、約會紀錄，也極可能被認定為侵害配偶權。若第三者明知對方已婚仍介入，亦可能面臨連帶賠償責任。

誰能請求離婚？大法官釋字確立「責任衡量原則」

一個常見的迷思是：「婚內出軌者是否就喪失了提出離婚請求的權利？」事實上，現行法律並未絕對禁止有過失的一方聲請離婚，但法院在是否准許離婚及如何分配責任時，會依各方過錯進行衡量。

尤其在大法官釋字第791號公布後，更確立了「責任衡量原則」。即便某方被認定為有責配偶，在雙方皆有過錯的前提下，雙方均有權請求離婚。然而，過錯的輕重仍影響賠償與財產分配等裁量結果。

兩岸律師楊軒廷提醒：法律不處理情感、但會處理責任

我們不評論個案的是非對錯，但應提醒每一位當事人，在婚前，務必釐清財產制度與權益，在婚內保留關鍵紀錄，在婚後理性面對分手與親職安排。

畢竟在愛已逝去的荒原上，法律才是保障個人權益最堅實的屏障。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。