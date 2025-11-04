快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部官員說，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳。圖／取自財政部臉書粉專
財政部官員說，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳。圖／取自財政部臉書粉專

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[.]shop、twmof[.]info及cgsss[.]info），因此立即於10月31日晚間及11月2日上午，依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

財政部指出，為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

官員說，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

詐騙 財政部

延伸閱讀

新台幣貶值5.7分 午盤收30.895元 離31元大關僅一步之遙

機場通關檢疫新制！旅客入境須經X光、檢疫犬檢查：時間恐拉長10-15分鐘

大陸債務管理司出擊 要管地方債

龍山寺旁公然擺攤買個資？繳證件影本換1千元 1人到案稱發宮廟紅包

相關新聞

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

吳音寧酬庸爭議大 台肥由總經理張滄郎接任董事長

•台肥10月31日公告，行政院中部辦公室副執行長吳音寧接任法人董事代表人，換掉現任董事長李孫榮。外界認為她篤定會在今天（4日）的董事會中，成為台肥新任董事長。然而台肥昨夜9點多突然再度發表重大公告，公司法人董事代表人異動暨董事變動，總經理張滄郎接法人董事，換掉原任此職的農業部資源永續司長莊老達。今天台肥公司召開董事會，會中選出張滄郎擔任新任董事長...

南投服務區人潮驟減 測速取締危險駕駛嚇跑一般用路人

國道3號南投服務區近日成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區。警方強調此舉是為防堵車聚與危險駕駛、保障行人安全；卻引發駕駛人強烈反彈，許多用路人擔心「一進就被拍」，寧可繞道避開，導致服務區車流銳減、商家生意受影響，也讓「提供駕駛休息」的設立初衷陷入矛盾。

公務員圖利的探戈

關於輝達能否順利落腳北士科，在算力即為國力的時代趨勢下，對於台灣的未來極為重要，也因此引起社會矚目。而不論是北市府或是原地上權人（新壽），或許擔心輝達琵琶別抱，自己反倒成了民族罪人，也展現出全力以赴的

高溫擬納災害天氣特報 圖解近年36度以上天數 國外如何應對

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，立法院交委會3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。