購新汰舊汽機車 最高可享退還貨物稅10萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部臺北國稅局表示，自今年9月7日起至2030年12月31日，購買新小型小客車及新小型機車，同時報廢舊汽機車者，最高可享退還貨物稅10萬元優惠。

臺北國稅局說明，為鼓勵報廢或出口中古汽機車並換購新車，以活絡買氣、振興車輛相關產業及就業人口，且兼顧節能減碳，114年9月5日修正公布貨物稅條例第12條之5，自同年9月7日起，除原有中古汽機車汰舊換新可減徵退還新車貨物稅外，購買新小型小客車及新小型機車亦可享有退還貨物稅優惠。

臺北國稅局指出，民眾購買汽缸排氣量2,000cc以下之新小型小客車及150cc以下之新小型機車，只要在今年9月7日以後完成新領牌照登記，可分別享減徵退還新車貨物稅5萬元及2,000元優惠。若同時符合報廢出廠10年以上且持有1年以上之中古汽車或出廠4年以上之中古機車汰舊換新減徵退還貨物稅規定，可再申請退還貨物稅分別為5萬元及4,000元。新購小型汽機車及汰舊換新減徵退還新車貨物稅合併計算後，以新車之應徵貨物稅額為限，最高分別可退還10萬元（5萬元+5萬元）及6,000元（2,000元+4,000元）。

臺北國稅局提醒，如有購買新汽機車減徵退還新車貨物稅優惠措施之相關疑問，可撥打免費服務電話0800-000321洽詢，不要讓自己的退稅權益睡著了。

貨物稅 新車 減徵

