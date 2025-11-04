「金牌777」中獎率40.02% 「金鑽寶盒」單張有10次中獎機會

台灣彩券公司4日推出刮刮樂「金牌777」每張售價新臺幣500元，為熱門幸運數字「7」系列主題的全新遊戲，頭獎獎金及獎金倍數玩法全面升級，玩法多元豐富還有機會獎金翻5倍，要讓民眾刮獎格外有感，頭獎500萬元共有4個；同日推出「金鑽寶盒」每張售價200元，票面以鑲滿各式閃耀彩鑽的寶盒為主題，搭配金幣滿溢的紅色禮物盒，奢華貴氣財富感十足，頭獎200萬元共有3個；2款新品總獎項超過296萬個，總獎金逾18.2億元。

幸運數字「7」系列刮刮樂在全世界都廣受消費者青睞，台灣彩券過去發行過售價100元、200元及300元的幸運數字「7」系列刮刮樂，深受消費者喜愛，此次為持續提供民眾嶄新有趣的刮獎體驗，重磅推出全新幸運數字「7」刮刮樂「金牌777」，每張售價500元。

頭獎獎金及獎金倍數玩法全面有感升級，票面上絢彩奪目的立體數字「777」與遊戲名稱相呼應，豪氣十足，玩法多元豐富，若在「對幸運號碼」遊戲中刮出X5倍數符號，即得該符號對應獎額5倍的獎金，讓民眾刮獎過程更添驚喜與刺激，還有機會獎金翻5倍，獎項也特別結合數字「7」的倍數為規劃，包括1,400元、3,500元、4,200元、14,000元與70,000元等，頭獎500萬元共有4個，總獎金逾12億元，總中獎率40.02%。

同日推出「金鑽寶盒」每張售價200元，票面設計奢華貴氣，主視覺以豔麗背景襯托著鑲綴各式璀璨彩鑽的寶盒，搭配金幣滿溢的紅色禮物盒，閃耀吸睛且財富感十足，遊戲玩法簡單又有趣，1,000元(含)以上獎項超過17萬個，單張即高達10次中獎機會，頭獎200萬元共有3個，總中獎率34%。