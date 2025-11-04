快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

「金牌777」中獎率40.02% 「金鑽寶盒」單張有10次中獎機會

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
「金牌777」中獎率40.02% 「金鑽寶盒」單張有10次中獎機會
「金牌777」中獎率40.02% 「金鑽寶盒」單張有10次中獎機會

台灣彩券公司4日推出刮刮樂「金牌777」每張售價新臺幣500元，為熱門幸運數字「7」系列主題的全新遊戲，頭獎獎金及獎金倍數玩法全面升級，玩法多元豐富還有機會獎金翻5倍，要讓民眾刮獎格外有感，頭獎500萬元共有4個；同日推出「金鑽寶盒」每張售價200元，票面以鑲滿各式閃耀彩鑽的寶盒為主題，搭配金幣滿溢的紅色禮物盒，奢華貴氣財富感十足，頭獎200萬元共有3個；2款新品總獎項超過296萬個，總獎金逾18.2億元。

幸運數字「7」系列刮刮樂在全世界都廣受消費者青睞，台灣彩券過去發行過售價100元、200元及300元的幸運數字「7」系列刮刮樂，深受消費者喜愛，此次為持續提供民眾嶄新有趣的刮獎體驗，重磅推出全新幸運數字「7」刮刮樂「金牌777」，每張售價500元。

頭獎獎金及獎金倍數玩法全面有感升級，票面上絢彩奪目的立體數字「777」與遊戲名稱相呼應，豪氣十足，玩法多元豐富，若在「對幸運號碼」遊戲中刮出X5倍數符號，即得該符號對應獎額5倍的獎金，讓民眾刮獎過程更添驚喜與刺激，還有機會獎金翻5倍，獎項也特別結合數字「7」的倍數為規劃，包括1,400元、3,500元、4,200元、14,000元與70,000元等，頭獎500萬元共有4個，總獎金逾12億元，總中獎率40.02%。

同日推出「金鑽寶盒」每張售價200元，票面設計奢華貴氣，主視覺以豔麗背景襯托著鑲綴各式璀璨彩鑽的寶盒，搭配金幣滿溢的紅色禮物盒，閃耀吸睛且財富感十足，遊戲玩法簡單又有趣，1,000元(含)以上獎項超過17萬個，單張即高達10次中獎機會，頭獎200萬元共有3個，總中獎率34%。

刮刮樂 彩券

延伸閱讀

澎湖打卡新地標！ 「天使之翼」年底亮相 後寮天堂路升級+夢幻海景拍到爆

阿里集團旗下高德揪荷商 合作地圖技術

憂4G吃到飽方案被聯合下架 王鴻薇籲NCC注意電信業者壟斷

2025日本移動展／Nissan全面啟動未來藍圖 Elgrand、新 Ariya 與 Patrol 領銜展出

相關新聞

「金牌777」中獎率40.02% 「金鑽寶盒」單張有10次中獎機會

台灣彩券公司4日推出刮刮樂「金牌777」每張售價新臺幣500元，為熱門幸運數字「7」系列主題的全新遊戲，頭獎獎金及獎金倍...

研發投資抵稅別踩五地雷 企業應留意免遭補稅

為鼓勵企業投入研發、強化競爭力，政府在《產業創新條例》與《中小企業發展條例》中皆提供研發支出投資抵減營所稅，專家提醒，國...

過戶後解約 土增稅不能退

台中市稅務局表示，民眾若已完成土地買賣移轉登記（即已完成過戶），後來雙方因故解除契約，視同新的「所有權移轉」行為，不僅原...

遺屬有未成年子女 可減稅

民眾申報遺產稅時，若被繼承人過世時留下未成年子女，依法可多加扣除額。財政部台北國稅局表示，據最新公告，直系血親卑親屬（如...

欠稅轉移財產 當心假扣押

欠稅還想轉移財產，小心被國稅局盯上，財產恐遭假扣押。台北國稅局提醒，若納稅人欠繳稅捐，卻有隱匿或移轉財產、規避稅捐執行跡...

研發投抵不是隨便報！ 勤業眾信揭企業最常誤踩的五大陷阱

為鼓勵企業投入研發、強化競爭力，政府在《產業創新條例》與《中小企業發展條例》設有「研究發展支出投資抵減」制度，讓企業在投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。