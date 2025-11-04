快訊

遺屬有未成年子女 可減稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾申報遺產稅時，若被繼承人過世時留下未成年子女，依法可多加扣除額。財政部台北國稅局表示，據最新公告，直系血親卑親屬（如子女）每人可享有56萬元的扣除額，若為未成年人，還可依距離成年18歲的年數，每年再加扣56萬元，有效減輕家屬的稅務負擔。

假設距離成年還有十年，就可再加扣十倍金額，而此扣除額會依消費者物價指數（CPI）變動調整，目前2025年適用金額為每人56萬元。

舉例來說，被繼承人老張（化名）2025年7月1日死亡，留下一名未成年子女，該子女出生於2017年11月1日，距離18歲成年日還有十年又四個月，依規定「不滿一年也算一年」，所以可加扣11年。

因此，計算方式為每人基本扣除56萬元，加上每年56萬元乘以11年、共616萬元，合計扣除額為672萬元。

國稅局解釋，此規定主要是考量未成年子女在經濟上仍需父母扶養，因此在被繼承人過世後，透過加扣年數方式給予更高扣除額，以協助遺族減輕經濟壓力，納稅人申報遺產稅可善加利用。

