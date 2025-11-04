欠稅轉移財產 當心假扣押
欠稅還想轉移財產，小心被國稅局盯上，財產恐遭假扣押。台北國稅局提醒，若納稅人欠繳稅捐，卻有隱匿或移轉財產、規避稅捐執行跡象，國稅局會依據蒐集事證，依法向法院聲請假扣押，確保國家稅收。
舉例來說，小明（化名）在2022年將名下價值不低的未上市櫃公司A、B股權，贈與給C公司和D公司，雖然他有依規定申報贈與稅並經核定應納稅額7億多元，但稅單送達後僅申請分期繳納，之後卻被查出違反《遺產及贈與稅法》，在稅款未繳清前就辦理財產移轉。
更巧合的是，C公司與D公司負責人，分別就是小明的配偶與女兒，國稅局認定，小明利用與家人公司的關係，在分期期間規避稅捐執行，由於他名下剩餘財產價值遠低於欠稅金額，國稅局火速向法院聲請假扣押，並獲准執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言