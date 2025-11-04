欠稅轉移財產 當心假扣押

欠稅還想轉移財產，小心被國稅局盯上，財產恐遭假扣押。台北國稅局提醒，若納稅人欠繳稅捐，卻有隱匿或移轉財產、規避稅捐執行跡象，國稅局會依據蒐集事證，依法向法院聲請假扣押，確保國家稅收。

舉例來說，小明（化名）在2022年將名下價值不低的未上市櫃公司A、B股權，贈與給C公司和D公司，雖然他有依規定申報贈與稅並經核定應納稅額7億多元，但稅單送達後僅申請分期繳納，之後卻被查出違反《遺產及贈與稅法》，在稅款未繳清前就辦理財產移轉。

更巧合的是，C公司與D公司負責人，分別就是小明的配偶與女兒，國稅局認定，小明利用與家人公司的關係，在分期期間規避稅捐執行，由於他名下剩餘財產價值遠低於欠稅金額，國稅局火速向法院聲請假扣押，並獲准執行。