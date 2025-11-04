欠稅轉移財產 當心假扣押

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

欠稅還想轉移財產，小心被國稅局盯上，財產恐遭假扣押。台北國稅局提醒，若納稅人欠繳稅捐，卻有隱匿或移轉財產、規避稅捐執行跡象，國稅局會依據蒐集事證，依法向法院聲請假扣押，確保國家稅收。

舉例來說，小明（化名）在2022年將名下價值不低的未上市櫃公司A、B股權，贈與給C公司和D公司，雖然他有依規定申報贈與稅並經核定應納稅額7億多元，但稅單送達後僅申請分期繳納，之後卻被查出違反《遺產及贈與稅法》，在稅款未繳清前就辦理財產移轉。

更巧合的是，C公司與D公司負責人，分別就是小明的配偶與女兒，國稅局認定，小明利用與家人公司的關係，在分期期間規避稅捐執行，由於他名下剩餘財產價值遠低於欠稅金額，國稅局火速向法院聲請假扣押，並獲准執行。

國稅局 假扣押 贈與稅

研發投資抵稅別踩五地雷 企業應留意免遭補稅

為鼓勵企業投入研發、強化競爭力，政府在《產業創新條例》與《中小企業發展條例》中皆提供研發支出投資抵減營所稅，專家提醒，國...

過戶後解約 土增稅不能退

台中市稅務局表示，民眾若已完成土地買賣移轉登記（即已完成過戶），後來雙方因故解除契約，視同新的「所有權移轉」行為，不僅原...

遺屬有未成年子女 可減稅

民眾申報遺產稅時，若被繼承人過世時留下未成年子女，依法可多加扣除額。財政部台北國稅局表示，據最新公告，直系血親卑親屬（如...

研發投抵不是隨便報！ 勤業眾信揭企業最常誤踩的五大陷阱

為鼓勵企業投入研發、強化競爭力，政府在《產業創新條例》與《中小企業發展條例》設有「研究發展支出投資抵減」制度，讓企業在投...

富人所得來源 四成靠股利 1%高所得家庭貢獻45%稅額

根據財政部統計，2023年度綜所稅申報案件中，國人主要收入來源以薪資所得為主，占66.5%，其次為股利所得占17.4%；...

