研發投資抵稅別踩五地雷 企業應留意免遭補稅

為鼓勵企業投入研發、強化競爭力，政府在《產業創新條例》與《中小企業發展條例》中皆提供研發支出投資抵減營所稅，專家提醒，國稅局審核這項租稅優惠時相當嚴謹，尤其五個常被忽略的細節，提醒企業應特別留意，以免遭補稅。

產創條例、中小企發展條例都規定，符合條件的研發支出，可在一定限額內抵減營所稅，如產創條例規定，在當年度營所稅30％限度內，可選擇在支出金額15％內抵減當年度營所稅，或支出金額10％內在三年內抵減各年度營所稅。勤業眾信聯合會計師事務所昨（3）日提醒五大眉角。

研發投資抵減常見五大錯誤

首先，勤業眾信稅務部資深會計師朱光輝指出，研發人員薪資列報最常出錯，因薪資通常占研發費用最大比率，也是國稅局查核重點，企業若誤將主管或兼職人員薪資列為研發支出，或無法證明員工確實從事研發工作，就可能遭剔除，建議應保留完整員工名單、工時紀錄等佐證，以備查核。

第二，原物料與耗材支出須能勾稽，勤業眾信稅務部協理周正國表示，國稅局查核時會檢視材料、樣品、儀器是否專供研發使用，並要求與研發計畫報告互相勾稽，若屬生產或行政支出，將被排除不得抵減，若同一批材料供多項研發計畫使用，企業也須提出合理分攤方式。

第三，委外研究需符合法規限制，研發投抵原則上以建立「國內研發能力」為目的，須在台灣研發，若計畫部分確有委外需求，受託單位應為國內研究機構、大學或經主管機關專案認定的外國單位，並保存合約、研究報告及發票等證明，以利核實。

第四，政府補助款不得重複抵減，申報研發投抵時須排除這筆補助，以免享有「雙重優惠」。

第五，研發投抵申請須在每年5月辦理營所稅結算申報期間內提出，逾期不受理，也無法事後補件。朱光輝指出，企業應在年度開始前即由技術與財務部門共同規劃研發計畫，建立工時記錄，妥善保存採購單、委外合約、測試報告與結案成果等資料。