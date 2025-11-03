研發投抵不是隨便報！ 勤業眾信揭企業最常誤踩的五大陷阱

為鼓勵企業投入研發、強化競爭力，政府在《產業創新條例》與《中小企業發展條例》設有「研究發展支出投資抵減」制度，讓企業在投入研發時可抵減部分營所稅稅額。不過，專家提醒，國稅局對研發投抵審核嚴謹，尤其有五個企業最容易忽略的小細節，申報之前要特別留意，以免被補稅，恐讓優惠變負擔。

勤業眾信稅務部資深會計師朱光輝指出，首先，研發人員薪資列報最常出錯，因為薪資通常占研發費用最大比例，也是國稅局查核首要項目，企業若誤將主管或兼職人員薪資列為研發支出，或無法證明員工確實從事研發工作，就可能遭剔除，建議企業保留完整的組織架構、員工名單、工時紀錄、研究紀錄簿與會議紀錄等佐證資料，以備查核。

第二，原物料與耗材支出須能勾稽。勤業眾信稅務部協理周正國補充，國稅局在查核時會檢視材料、樣品、儀器是否專供研發使用，並要求與研發計畫報告互相勾稽。若屬生產或行政支出，將被排除不得抵減，若同一批材料供多項研發計畫使用，企業也必須提出合理分攤方式，否則容易被認定為誤列。

第三，委外研究需符合法規限制，研發投抵原則上以建立「國內研發能力」為目的，必須在台灣進行研發活動，若計畫部分確有委外需求，受託單位應為國內研究機構、大學或經主管機關專案認定的外國單位，並保存合約、研究報告及發票等證明，以利核實。

第四，政府補助款不得重複抵減，若研發計畫同時獲得政府補助，企業在申報研發投抵時必須排除該筆補助支出，以免享有「雙重優惠」，而且僅有專為研發計畫購買或使用的專利權、技術等無形資產，其攤折費用才能列入抵減範圍。

第五，申請期限不可錯過，研發投抵申請須在每年5月辦理營所稅結算申報期間內提出，逾期不受理，也無法事後補件。朱光輝建議，企業應於年度開始前即由技術與財務部門共同規畫研發計畫，建立工時記錄制度，妥善保存採購單、委外合約、測試報告與結案成果等資料，將研發過程文件化，才能降低被補稅風險。

朱光輝建議，企業若想真正享受政府鼓勵研發的美意，不能只在形式上申請，而應落實實質管理，唯有讓研發計畫的規劃、執行與成果驗證成為企業日常管理的一部分，才能在面對查核時有據可依，確實享受政策優惠。