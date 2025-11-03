富人所得來源 四成靠股利 1%高所得家庭貢獻45%稅額

根據財政部統計，2023年度綜所稅申報案件中，國人主要收入來源以薪資所得為主，占66.5%，其次為股利所得占17.4%；觀察所得級距，薪資所得占比隨著收入增加而下降，所得淨額超過1,000萬元的富人，薪資占比降至40.9%，股利所得則達41.8%。

根據綜所稅申報初步核定統計專冊，2023年綜所稅申報戶數約688.3萬戶，綜合所得總額為6.5兆元，所得淨額3.4兆元，應納稅額合計4,798億元。

其中所得淨額超過472萬元、適用稅率40%的高所得家庭，合計約7.2萬戶，占比約1%，貢獻應納稅額2,170億元，占比達45%。

立法院預算報告指出，財政部自2018年起推動「所得稅制優化方案」，綜所稅改革的主要方向包括廢除兩稅合一設算扣抵制度，改為對股利所得課稅，同時調高免稅額及多項扣除額，並將課稅級距由六級簡化為五級，最高稅率由45％降為40％。

立法院預算報告指出，若比較2017與2023年綜所稅整體有效稅率，從2017年的5.56%提升至2023年的6.63%，增加1.07個百分點。

然而若區分所得淨額級距，2023年有效稅率呈現下降者共有四個級距，包含0至56萬元、56至126萬元、500至1,000萬元、1,000萬元以上。

尤其所得淨額1,000萬元以上者，減少達6.37個百分點，顯示最高所得者稅負減輕幅度遠高於其他級距，立院報告認為，這反映出租稅公平性仍有檢討空間。

立院預算評估報告指出，整體來看，超過一半之家戶薪資所得占比高於平均，但僅約3%之家戶股利占比高於平均，顯示高所得者主要來自資本收益，低所得者則以勞動收入為主，股利課稅制度與稅負公平性間的關聯相當明顯。