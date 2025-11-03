聽新聞
員工旅遊支出 不能抵稅
年終將近，不少企業開始安排員工旅遊。財政部台北國稅局表示，營業人為增進員工情誼舉辦員工旅遊等康樂活動，相關支出屬於酬勞員工個人貨物或勞務，所取得的進項憑證所含之進項稅額，不可申報扣抵銷項稅額。
舉例來說，甲公司舉辦員工旅遊，向乙飯店支付住宿費用及餐費等計105萬元（含稅），包含5萬元的營業稅進項稅額。甲公司在申報當期營業稅時，將這筆5萬元進項稅額申報扣抵銷項稅額，遭國稅局查獲。
由於這筆支出屬於酬勞員工性質，進項稅額不可申報扣抵銷項稅額，國稅局除依營業稅法規定補徵稅額外，並依照所漏稅額處五倍以下罰鍰。
國稅局也提醒，營業人支付員工康樂活動費用、員工生日禮品、員工因公受傷之慰勞品、員工婚喪喜慶之禮品，也都是屬酬勞員工個人的貨物或勞務，支付費用所取得之統一發票，其進項稅額不可申報扣抵銷項稅額。
