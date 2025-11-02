包租公逃漏稅情況嚴重
財政部近年所辦的多項不動產交易及租賃所得專案查核計畫，據統計，2021至2023年度個人非自住房屋租賃所得需補稅者每年逾25萬件，個人房屋租賃查核之查獲率均逾五成，凸顯逃漏報所得情況嚴重。立法院預算報告建議，財政部應繼續強化查核作為。
財政部2021年8月起辦理「加強個人房屋租賃所得專案查核」，立法院預算報告指出，五區國稅局年查核個人非自住房屋租賃所得需補稅之件數及金額仍高，更發現2020至2024年度需補徵件數及稅額概呈增加趨勢。
賦稅署2024年案件中，挑選高風險案件加強查核針對持有十戶以上或五戶以上個人房屋租賃查核之查獲率均逾五成，凸顯逃漏報所得情況嚴重，高風險案件也預計將執行至2025年底、預計查核8,000件，目前由各區國稅局繼續查核中。
從2021至2023年度每年整體補稅件數均逾25萬件，比率則介於26.8％至28.3％間，顯示近年補稅件數及金額均居高不下，意圖逃漏報租賃所得者仍多。
