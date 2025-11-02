囤房稅挹注…房屋稅收超預期 年度預算達成率107%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
為促進居住正義，囤房稅2.0去年7月1日施行，並自今年5月正式開徵。示意圖。記者陳正興／攝影
為促進居住正義，囤房稅2.0去年7月1日施行，並自今年5月正式開徵。示意圖。記者陳正興／攝影

為促進居住正義，囤房稅2.0去年7月1日施行，並自今年5月正式開徵。截至今年8月底止，全國房屋稅累計實徵淨額達991.89億元，年度預算達成率高達107.9％，整體稅收成果超出預期。

囤房稅2.0新制主要重點包括「提高非自住住家用房屋持有成本」、「特定房屋適用較低稅率」及「減輕自住房屋稅負」等三大面向，其中針對持有多戶且未作有效使用者，以全國歸戶方式採全數累進課徵，並調高法定稅率，以提升非自住房屋持有成本，同時減輕自住房屋稅負，以落實「多屋重稅、自住減稅」原則，達成稅制公平與居住合理化目標。

近五年房屋稅概況
近五年房屋稅概況

囤房稅2.0在今年5月開徵後，立法案預算報告指出，因全國歸戶制度與資訊系統整合尚在磨合階段，各地陸續出現部分執行亂象，主要問題包括稅務與戶政系統格式不一致，導致部分稅單未能正確勾稽，甚至出現自住房屋附屬停車位被誤列為非自住、稅額明顯增加的情形；另有納稅義務人未及時完成戶籍登記而無法享有自住稅率優惠，也引發民眾疑慮。

為解決相關問題，財政部將自住房屋辦竣戶籍登記期限、三類出租房屋申報期限及房屋稅繳納期限均延長至6月2日，且輔導地方稅捐稽機關對未依照自住房屋課稅之停車位稅單等予以更正。立法院預算報告顯示，據統計至今年8月底，114年度房屋稅累計實徵淨額991.89億元，占年度預算比率已達107.9％。

囤房稅2.0亦透過租稅誘因鼓勵房屋釋出。對公益出租人及符合租金標準並申報所得的房屋所有權人，均提供房屋稅優惠；對於建商超過合理銷售期間仍持有之房屋，則課以較高稅率，以促進餘屋加速出售。財政部強調，相關措施的目的在於增加租賃與買賣市場供給，進而平衡房市結構。

立法院報告也建議財政部，未來將定期檢視政策成效，包括公益出租及一般出租案件增減情形、各區域租金漲跌趨勢，以及房價與居住負擔指標變化等，作為住宅政策與房稅制度持續改進參考。

囤房稅 房屋稅 財政部

延伸閱讀

深化俄中金融！俄羅斯擬首發人民幣主權債 規模最高達4千億盧布

台南月津港燈節遊客年年爆量 議員批公廁、停車位不足

影／北市不普發現金綠嗆「守財奴」 蔣萬安：搞清楚狀況別偷換概念

「沒條件普發現金」挨批咎由自取 蔣萬安嗆綠營雙標：要北市用老本發

相關新聞

囤房稅挹注…房屋稅收超預期 年度預算達成率107%

為促進居住正義，囤房稅2.0去年7月1日施行，並自今年5月正式開徵。截至今年8月底止，全國房屋稅累計實徵淨額達991.8...

包租公逃漏稅情況嚴重

財政部近年所辦的多項不動產交易及租賃所得專案查核計畫，據統計，2021至2023年度個人非自住房屋租賃所得需補稅者每年逾...

她車禍臥床沒錢急賣屋、哥哥想幫用這招 地政士：很多人誤解了

家人生病臥床，無法處理名下不動產，該怎麼辦? 許多人認為，必須向法院聲請監護宣告，再由監護人代理賣房子。資深地政士表示，...

外國專才稅優辦法修正 三大放寬措施助國際人才留台

為吸引更多高階外國專業人才留台發展，財政部31日預告修正《外國特定專業人才減免所得稅辦法》，針對實務操作新增三項彈性措施...

普發現金一萬前別漏掉這筆！9.2萬人今天刷本子領紅包了

今年5至6月完成2024年度綜合所得稅申報的民眾，若是採「人工申報」或「二維條碼申報」，或在期限內回覆「稅額試算書面通知...

企業跨國繳稅 留意三眉角

我國已與35個國家簽署生效全面性所得稅協定，企業若能正確適用，不僅可避免重複課稅，也能達到節稅與合規的雙重效果。財政部台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。