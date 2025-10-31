外國專才稅優辦法修正 三大放寬措施助國際人才留台

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部預告修正《外國特定專業人才減免所得稅辦法》。圖／聯合報系資料照片
為吸引更多高階外國專業人才留台發展，財政部31日預告修正《外國特定專業人才減免所得稅辦法》，針對實務操作新增三項彈性措施，包括擴大適用領域、放寬聘僱許可銜接，以及明定申請時限與補正機制，讓租稅優惠更符合外籍人士實際需求。

首先，修法首度將外國特定專業人才的範圍，從原有的科技、金融、文化等領域，擴大納入「數位」、「環境」、「生技」三大新興產業，並將「體育」改為「運動」領域，以配合運動部成立，有助吸引AI、綠能及生醫領域專才來台。

再來是，放寬工作許可銜接，同聘僱合約可追溯稅優，財政部考量部分外籍人士來台就業時，常因行政時程限制，先取得一般聘僱許可、後核發外特專許可或就業金卡。

修法明定，若屬同一聘僱合約、同一專業工作，可自取得一般聘僱許可日起追溯認定為外特專人才，確保其租稅優惠不中斷，新規有助減少審查時程落差造成的權益爭議。

第三，修法同步補上實務中爭議最大的申請時限問題，外國特定專業人才若欲申請稅優，須於當年度綜合所得稅結算申報期限內提出，不過，若因「不可歸責事由」未能即時申請，則可於取得外特專許可或金卡後一個月內補辦，若申請資料不齊全，稅捐機關應主動通知補正，屆期仍未補正者將不予受理。

此次修正聚焦在擴大適用與程序明確化，未來外國專業人士無論透過聘僱許可或金卡入境，都能更順利銜接減稅資格，預期將提升台灣對國際人才的友善度與競爭力。

綜合所得稅 財政部

